Applications mobiles : Parachute empêche la désactivation d’une vidéo diffusée en direct

Cette nouvelle fonctionnalité empêche une personne non autorisée qui dérobe un portable de stopper l’enregistrement des vidéos en direct. Même si cette dernière tente d’éteindre complètement le téléphone, l’enregistrement continue. Cette mise à jour opportune arrive en pleine période des manifestations ayant lieu en Occident contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Crédit : Parachute

Contacts d’urgence

L’application Parachute était auparavant connue sous le nom de «Witness». Elle a initialement été lancée en 2015, à TechCrunch Disrupt. Ce service était avant tout destiné à alerter les contacts d’urgence en cas de problème. L’application appelle, envoie des SMS et des e-mails d’appel à l’aide et envoie simultanément la vidéo, l’audio et la position en direct de la personne en danger.

Options de l’application

Une option de l’application permet aux utilisateurs d’enregistrer discrètement en noircissant l’écran. Il n’est donc pas affiché sur l’écran que la vidéo en direct est en cours d’enregistrement. De plus, Parachute enregistre simultanément à partir des deux caméras pour augmenter les chances de filmer l’incident. La vidéo est expulsée du téléphone vers la plate-forme de Parachute et les preuves de la vidéo sont effacées du téléphone. En plus du lien envoyé aux contacts d’urgence, les utilisateurs peuvent aussi télécharger la vidéo à partir du lien qui leur est envoyé directement par e-mail.

Popularité sur le marché

Malgré ses fonctionnalités uniques, l’application n’a pas gagné en popularité les années qui ont suivi son lancement. Entre 2015 et 2019, Parachute n’aurait pas dépassé les 100000 téléchargements sur l’App Store américain. Pourtant en 2020, avec les contestations et la grogne générale, entre les Etats-Unis et Hong-Kong, l’application a connu une activité beaucoup plus élevée.

