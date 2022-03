Après Elon Musk, le jeune traqueur piste les milliardaires russes et Poutine

Connu pour suivre à la trace le jet privé d’Elon Musk, Jack Sweeney s’attaque désormais aux jets des oligarques russes. Et le succès est au rendez-vous pour le jeune homme. Plus de 230 000 personnes suivent déjà son compte Twitter créé pour l’occasion.

Le jet de Roman Abramovich a atterri près d’Istanbul – Crédit @RUOligarchJets / Twitter

Âgé d’à peine 19 ans, Jack Sweeney a de la suite dans les idées. Après avoir programmé un bot lui permettant de suivre à la trace le jet d’Elon Musk, l’étudiant américain s’attaque désormais aux milliardaires russes en traquant leurs trajectoires de vol. Il a ainsi créé un compte Twitter nommé @RuOligarJets qui a déjà attiré une foule de curieux : plus de 230 000 abonnés à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le jeune Américain passionné d’aéronautique piste ainsi les jets privés d’au moins 21 milliardaires et magnats russes. Roman Abramovich, le propriétaire du club de Chelsea, s’est notamment beaucoup déplacé ces jours-ci. Ses jets ont notamment été repérés à Moscou, Bajou, Saint-Kitts-et-Nevis, Dubaï ou encore Istanbul depuis lundi. Et Sweeney ne se contente pas de révéler les déplacements des avions, documentant également la quantité de carburant consommé, le coût et les émissions de dioxyde de carbone.

Jack Sweeney tente de pister les vols de Poutine

Par exemple, le Jet LX-RAY d’Abramovitch a atterri à Bakou après 2 heures et 27 minutes, utilisant 3767 kg de carburéacteur (6369 $), ce qui correspondrait à 13 tonnes d’émissions de CO2. Parmi les autres oligarques pistés, on peut également citer le magnat de l’acier Alexander Abramov. Celui-ci a été repéré dernièrement à Londres, Antigua-et-Barbuda, Abu Dhabi ou encore aux Seychelles.

À noter que Jack Sweeney a également lancé un autre compte afin de suivre les vols de Poutine dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine. Mais il précise que suivre le président russe de manière précise est plus compliqué « bien qu’il y ait une douzaine d’avions russes VIP ». « La couverture ADS-B [Automatic Dependent Surveillance Broadcast] n’est pas excellente en Russie », indique Sweeney sur Twitter pour se justifier.

Pour mémoire, Elon Musk avait proposé 5000 dollars à Sweeney afin que ce dernier supprime son compte Twitter. L’étudiant avait alors tenté de faire monter les enchères, en vain. Dans la foulée, il avait obtenu l’aval de la Federal Aviation Administration (FAA) pour pister les jets du fondateur de SpaceX en toute légalité.