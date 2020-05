Après GTA 5, l’Epic Games Store offrira Civilization VI, Borderlands et Ark Survival Evolved

L’Epic Games Store pourrait à nouveau nous surprendre avec trois nouveaux triples A gratuits. Après GTA 5, la boutique aurait prévu de nous offrir Civilization VI de Sid Meier, Borderlands The Handsome Collection et Ark Survival Evolved.

Depuis le début les premières mesures de confinement, les plateformes de divertissement en ligne se sont montrées particulièrement généreuses, notamment les boutiques de jeux vidéo qui offrent régulièrement des jeux gratuits. L’Epic Games Store vient justement de s’illustrer avec cadeau inespéré. Bien que le titre soit encore rentable, le site a décidé d’offrir GTA V à vie à tous ses clients du 14 au 21 mai.

Une offre qui a rencontré un succès immédiat, au point de surcharger la plateforme et de la rendre indisponible. L’Epic Games Store semble bien parti pour continuer sur cette lancée dans les semaines à venir. Une photo volée révèle la liste des titres gratuits qui vont succéder au best-seller de Rockstar Games.

La liste des jeux que l’Epic Games Store a prévu d’offrir pendant les soldes pourrait avoir fuité. Sur Reddit, u/Chandigarhian a publié une photo qui semble provenir du site, et qui annonce trois triples A dans les semaines à venir. Civilization VI de Sid Meier devrait succéder à GTA V à partir du 21 mai, suivi de Borderlands The Handsome Collection dès le 28 mai pour profiter de Borderlands 2 et The Pre-Sequel ainsi que tous leurs DLC. Et enfin Ark Survival Evolved serait prévu pour le 4 juin.

Une liste impressionnante qui ne manquera pas d’attirer les joueurs pendant les soldes. Mais avant de se réjouir précipitamment, attendons de connaître le prochain « jeu mystère ». L’Epic Games Store ne confirmera probablement pas la rumeur dans les jours à venir, mais si le prochain titre gratuit est effectivement Civilization 6, les suivants ne seront plus vraiment des surprises. En attendant, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire et ajouter GTA 5 à votre bibliothèque si ce n’est pas déjà fait.

