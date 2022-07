Aquaman 2 : il faudra compter sur Batman !

Avant The Flash, le baroud d’honneur de Ben Affleck dans le costume de Batman commencera dans Aquaman 2. C’est Jason Momoa qui a vendu la mèche sur les réseaux sociaux.

Batman – Crédit : Warner Bros.

Les dernières heures de Ben Affleck dans le Batsuit ont sonné. Il reste a priori deux projets dans lesquels nous verrons l’acteur incarner le super-héros de Gotham. Ben Affleck va camper le rôle de Batman pour la dernière fois dans The Flash. Programmé pour le 21 juin 2023 dans les salles obscures, le film lui permettra « d’achever son expérience avec ce personnage en beauté », selon ses mots. D’ailleurs, le Batman de Ben Affleck pourrait même mourir dans The Flash.

Avant ce bouquet final, l’acteur devrait faire une apparition dans un autre film du DCEU : Aquaman et le Royaume perdu dont la sortie est prévue pour le 15 mars 2023. Soit quelques mois seulement avant The Flash. C’est Jason Momoa qui a confirmé sa présence via un post sur Instagram. Alors qu’ils se trouvaient dans les studios de la Warner, un groupe de touristes les a pris en flagrant délit…

Aquaman 2 : quel temps d’écran pour Batman ?

De quoi pousser l’acteur a révéler l’information sur les réseaux après avoir fait une belle déclaration d’amitié à son confrère. « De grandes choses arrivent pour Aquaman 2 », peut-on notamment lire sous la photo réunissant Affleck et Momoa. Reste désormais à savoir dans quelle mesure Batman sera présent dans le film. Faut-il s’attendre à un simple caméo ou à une présence un peu plus consistante ? L’avenir nous le dira.

À lire > Aquaman 2 : Jason Momoa dévoile un nouveau costume très différent

Quoi qu’il en soit, les fans du chevalier noir ont accueilli avec enthousiasme la nouvelle si l’on se fie aux nombreux commentaires postés sous la publication. Certains en ont profité pour tancer l’interprète de Mera qui a bien failli être coupée du film en raison du feuilleton judiciaire Depp vs Heard. « Il remplace définitivement Amber Heard », lance ainsi un internaute, hilare. Pour rappel, Amber Heard n’a pas été remplacée, mais aurait un « très petit rôle » dans Aquaman 2.

Jason Momoa, qui a doublé son salaire du premier opus, campera de nouveau le rôle-titre d’Aquaman 2 qui s’annonce plus mature.

Source : Instagram