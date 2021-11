AR et VR ont confirmé leur utilité à bord de l’ISS

Les casques de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) sont maintenant communément utilisés au sein de la station orbitale internationale. Récemment, c’est le Cold Atom Lab (Laboratoire d’étude atomique à froid) qui a bénéficié d’une assistance via AR pour une modification délicate.

Le Cold Atom Lab (CAL) de l’ISS est un instrument de physique des particules qui refroidit les atomes jusqu’au zéro presque absolu, ou moins de 273 degrés Celsius. À cette température, les atomes se déplacent beaucoup plus lentement que d’habitude et peuvent être étudiés plus en détail. De la taille d’un mini-réfrigérateur, c’est le premier laboratoire de science quantique en orbite terrestre.

L’astronaute Megan McArthur en opération de maintenance avec assistance par AR – Crédits : NASA

L’astronaute Megan McArthur a enfilé un HoloLens de Microsoft pendant qu’elle retirait un élément de l’intérieur du CAL et le remplaçait par un nouveau. Grâce au HoloLens, McArthur pouvait facilement voir le module concerné autour d’elle. Aussi, une petite caméra frontale sur le casque a permis aux membres de l’équipe de Cold Atom Lab de voir ce qu’elle voyait. L’équipe CAL pouvait également ajouter des graphiques virtuels, tels que du texte ou des dessins, au champ de vision de McArthur. Par exemple, alors qu’elle regardait un gros faisceau de câbles, l’équipe pouvait ajouter une flèche virtuelle désignant un câble particulier à débrancher.

Une opération délicate réussie

L’opération fut un succès. Et avec le matériel de remplacement, l’instrument dispose désormais d’une nouvelle capacité : produire des atomes de potassium ultrafroids. D’apres l’équipe du Cold Atom Lab, cela signifie que l’appareil peut maintenant servir dans toute une variété de nouvelles expériences de physique des particules.

« Cette intervention était une démonstration parfaite de la façon dont Cold Atom Lab et la science quantique peuvent tirer parti de la technologie de réalité mixte » a confié Kamal Oudrhiri, le manager du projet Cold Atom Lab. Une bonne nouvelle aussi pour la station elle-même, qui, vieillissant mal, va nécessiter de nombreuses opérations de maintenance.

AR et VR seront des outils nécessaires sur mars

Ces nouvelles expériences AR et VR s’inscrivent dans le but de rendre les équipages plus indépendants pour survivre loin de la terre. Actuellement, la communication est presque directe entre la station internationale et le poste de commandement sur terre. Mais dans le cas d’une mission sur mars, le délai entre un message et sa réponse créé par la distance réduira grandement les possibilités d’assistance depuis la terre.

Source : Digitaltrends