Arcane League of Legends : trailer prometteur pour la nouvelle série animée Netflix

Netflix veut s’étendre dans le jeu vidéo, ce n’est plus un secret pour personne. Après l’adaptation à succès de The Witcher, la plateforme de streaming veut continuer à ravir les fans de la manette de jeux (et se frayer un chemin dans leur salon). Elle poursuit donc ses adaptations en série de jeux à succès avec Arcane, une nouvelle série animée basée sur l’univers de League of Legends.

Arcane : League of Legends : une direction artistique française et des questionnements moraux profonds

Ne vous attendez pas à retrouver à l’écran une simple adaptation du jeu de type arène : l’animation de la série Arcane : League of Legends a été confiée à un studio français, Fortiche. En collaboration avec Riot Games, le développeur du jeu vidéo, ils ont travaillé la direction artistique de la nouvelle série animée avec un rendu « peint à la main » du meilleur effet. On peut en avoir un bel aperçu avec la bande-annonce présentée lors du Netflix Tudum, l’événement annuel de la plateforme de streaming, qui a révélé beaucoup d’autres séries à venir.

L’intrigue se déroulera dans la région utopique de Piltover et les bas-fonds opprimés de Zaun, et force est de constater que les héros Jinx et Vi ne feront pas que s’y battre dans une arène. « Nous voulions faire d’Arcane un reflet de questionnements moraux profonds auxquels chacun d’entre nous fait face un jour », explique Christian Linke, co-créateur d’Arcane : League of Legends. « Que sommes-nous prêts à faire pour notre famille ? Combinée à la direction artistique, l’histoire apportera à tous les spectateurs un riche aperçu de l’univers de League of Legends ».

La première saison d’Arcane sortira le jour de la finale mondiale de League of Legends

La série d’animation de Netflix sera par ailleurs doublée en version originale par plusieurs comédiens connus : Hailee Steinfeld sera Vi, Ella Purnell jouera Jinx, Kevin Alejandro sera Jayce, ou encore Jason Spisak doublera Silco. Une équipe de poids qui prouve que la plateforme de streaming montre de plus en plus ses muscles dans le monde du jeu vidéo. Netflix s’apprête en effet à lancer Eden Unearthed, son premier jeu vidéo en réalité virtuelle adapté d’une de ses séries animées.

À découvrir le 7 novembre en exclusivité sur Netflix, la série Arcane : League of Legends sera diffusée quelques heures seulement après le coup d’envoi de la finale du Mondial 2021 de League of Legends. Une belle journée à prévoir donc pour les fans de la licence, qui découvriront la première saison à raison de 3 épisodes par semaine, histoire de faire durer le plaisir. En attendant la sortie des premiers jeux vidéo produits par Netflix Gaming, probablement dès l’année prochaine.

