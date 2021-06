Assassin’s Creed : la série Netflix serait écrite par Jeb Stuart

Assassin’s Creed est probablement l’une des sagas récentes les plus populaires du jeu vidéo. La franchise d’Ubisoft en est désormais à plus de 10 jeux publiés au cours des 14 dernières années. Elle n’est d’ailleurs pas près de s’arrêter avec le succès récent d’Assassin’s Creed Valhalla. Assassin’s Creed va avoir droit à sa propre série, qui sera diffusée sur Netflix et serait écrite par Jeb Stuart.

Le film Assassin’s Creed avec Michael Fassbender. Crédit : 20th Century Fox

Après son adaptation en film, au succès plus que mitigé, Assassin’s Creed va donc revenir sous forme de série. Si l’on en croit les dernières indiscrétions, c’est Jeb Stuart qui serait en charge de l’écriture. Il est connu notamment pour l’écriture des films Die Hard, avec Bruce Willis et Le Fugitif, avec Harrison Ford, mais aussi des séries Netflix récentes (Vikings : Valhalla). L’écrivain serait donc désormais en train de plancher sur Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed en série, un lourd héritage que Netflix va devoir honorer

La série est produite par Ubisoft, l’éditeur des jeux vidéo Assassin’s Creed, et Jason Altman et Danielle Kreinik. Elle fait partie d’un accord entre Netflix et Ubisoft pour adapter des productions Ubisoft en séries et séries animées. Peter Friedlander, directeur des séries originales Netflix, s’est montré très enthousiaste au sujet de cette nouvelle production. « Nous sommes ravis de nous associer à Ubisoft et de donner vie à la narration riche pour laquelle Assassin’s Creed est apprécié. » a-t-il déclaré.

Lancée en 2007 avec le jeu éponyme Assassin’s Creed, dans lequel le joueur incarnait à la fois Altaïr Ibn-La’Ahad et Desmond Miles, la saga est désormais culte dans le monde du jeu vidéo. Avec pas moins de douze jeux pour la série principale, et plus de vingt au total, Assassin’s Creed a marqué toute une génération de joueurs. Reste à savoir si la série saura séduire l’audience de Netflix. On le sait, l’adaptation de jeux vidéo en films et séries n’est pas une tâche facile. Après son adaptation en film, puis en manga, Assassin’s Creed va donc s’offrir un nouveau support très prochainement, démontrant la stratégie multisupport d’Ubisoft pour ses licences phares.

Source : bleedingcool.com