Assassin’s Creed Valhalla aide l’Irlande à promouvoir son tourisme

La première extension d’Assassin’s Creed Valhalla, La Colère des Druides, fait voyager les joueurs en Irlande. L’office du tourisme de la République d’Irlande en profite donc pour promouvoir ses paysages et faire venir de nouveaux touristes.

Quand les jeux vidéo servent à promouvoir le tourisme d’un pays. La franchise Assassin’s Creed est connue pour plonger les joueurs dans différentes périodes de l’Histoire sans pour autant avoir la prétention d’être une véritable reconstitution historique. Dans le dernier opus de la franchise sorti en novembre 2020, Assassin’s Creed Valhalla, les joueurs incarnent le Viking Eivor qui quitte la Norvège pour coloniser l’Angleterre du 19e siècle.

Assassin’s Creed Valhalla : La Colère des Druides – Crédit : Ubisoft

La première extension d’Assassin’s Creed Valhalla, La Colère des Druides, est sortie depuis le 13 mai 2021. Comme Ubisoft l’a décrite, « lors de votre voyage en Irlande, découvrez une terre sous l’emprise de cultes anciens et d’un mysticisme obscur, dans cette première extension d’Assassin’s Creed Valhalla ».

Cette vidéo promotionnelle veut vous faire marcher dans les pas d’Eivor en Irlande

L’extension La Colère des Druides amène plus précisément les joueurs sur la fameuse île d’Émeraude en Irlande qui est connue pour ses paysages magnifiques. L’office du tourisme de la République d’Irlande a donc fait un partenariat avec Ubisoft pour promouvoir le tourisme sur l’île. Il a publié une vidéo d’une quarantaine de secondes intitulée : « Explorez l’Irlande viking dans Assassin’s Creed Valhalla : La Colère des Druides ».

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’office du tourisme présente des paysages et des lieux réels. Il montre ensuite leur équivalent dans Assassin’s Creed Valhalla. Il y a notamment Dublin, Benbulben et la Chaussée des Géants. Le directeur marketing de l’office de tourisme, Mark Henry, a déclaré que : « Ubisoft a fait un travail incroyable en donnant vie à des aspects de l’Irlande celtique avec des détails incroyables. Cette campagne est une manière amusante et innovante de porter l’Irlande à l’attention d’un nouveau public de joueurs ». En effet, les fans de Valhalla décideront peut-être de choisir l’Irlande comme prochaine destination de voyage. Ils pourront ainsi marcher dans les pas d’Eivor.

Enfin, les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla attendent maintenant la deuxième extension. Intitulée Le Siège de Paris, elle leur fera vivre l’une des plus grandes batailles de l’époque viking. L’extension est prévue pour sortir cet été. D’ailleurs, le prochain Assassin’s Creed pourrait se dérouler pendant la Guerre de 100 ans en Europe.

