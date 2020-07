Assassin’s Creed Valhalla : la date de sortie sur console fuite avant l’événement d’Ubisoft

La date de lancement d’Assassin’s Creed Valhalla a été révélée. Selon un post officiel d’Ubisoft Italie sur Instagram qui a été rapidement supprimé, le nouvel épisode de la série Assassin’s Creed devrait sortir dans le monde entier sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia le 17 novembre.

Les consoles de nouvelle génération n’ayant pour l’instant pas de date de sortie officielle, la fuite ne révèle pas si le jeu d’Ubisoft sera disponible le même jour pour la Xbox Series X et la PS5.

Crédit : Ubisoft

La fuite nous vient d’un utilisateur reddit, u/pipos666, qui a réussi à enregistrer la publication avant que celle-ci ne soit supprimée. Cette information était probablement conservée pour le Ubisoft Forward qui a lieu ce soir. Heureusement pour les joueurs, Ubisoft souffre de quelques problèmes de confidentialité ces dernières semaines.

Assassin’s Creed Valhalla critiqué pour sa vidéo du gameplay, Ubisoft s’explique

Pour les fans à la recherche d’une longue aventure dans un monde ouvert pour cette fin d’année, la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla coïncide avec celle de Cyberpunk 2077, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre.

Il semble de plus en plus probable qu’une des consoles de la prochaine génération soit lancée ce jour-là. Cela expliquerait pourquoi deux jeux très attendus sortent au même moment.

11 jeux vidéo encore secrets fuitent sur Amazon

La conférence Ubisoft Forward sera l’occasion de récupérer un jeu gratuitement

Assassin’s Creed Valhalla devrait être l’un des titres majeurs sur lesquels se concentrera la conférence virtuelle d’Ubisoft Forward qui se tiendra ce soir à 21h. On retrouvera également d’autres jeux comme Watch Dogs : Legion, Far Cry 6 (avec Giancarlo Esposito), Gods & Monsters, Hyper Scape. Il y aura aussi probablement d’autres titres d’Ubisoft qui n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’attention, comme notamment Rainbow Six : Quarantine.

Cyberpunk : Edgerunners, une série animée Netflix basée sur l’univers de Cyberpunk 2077

Ubisoft distribuera lors de sa conférence des copies PC gratuites de Watch Dogs 2. Pour obtenir le jeu, il suffit de regarder la conférence Ubisoft Forward en se connectant à votre compte Uplay. Le jeu devrait ensuite apparaître sur votre bibliothèque personnelle dès le lendemain.

Source : u/pipos666