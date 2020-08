Aston Martin dévoile deux modèles spéciaux à l’occasion du nouveau James Bond

Les nouvelles supercars britanniques, très limitées, célèbrent la sortie de James Bond Mourir peut attendre (No Time To Die), en rendant hommage à l’héritage de James Bond ainsi qu’à des moments précis du prochain film.

Les éditions Vantage et DBS Superleggera 007 seront toutes deux disponibles en nombre limité et ont été développées en coopération avec la division Q d’Aston Martin. Les deux modèles sont déjà disponibles sur commande, les premières livraisons étant prévues pour le premier trimestre 2021.

Crédit : Aston Martin

La première est la Vantage 007 Edition qui a été inspirée par l’Aston Martin V8 dans Tuer n’est pas jouer. La seconde est la DBS Superleggera 007 Edition qui sera présente dans le prochain James Bond, Mourir peut attendre.

La Vantage 007 Edition est mise en vente à 178 000 €. Avec 42 000 € de plus qu’une version standard. Elles sont limitées à 100 exemplaires. Elle comprend plaque de gadget gravée au laser qui fait référence aux différentes armes et dispositifs vus sur la voiture du film original. En outre, le logo en forme de « f » sur les sièges est un clin d’œil à la célèbre scène de course-poursuite. Son moteur V8 4.0 développe 510 ch.

La DBS Superleggera 007 Edition est, elle, limitée à 25 unités seulement, ce qui la rend beaucoup plus rare. Elle repose sur un V12 biturbo de 5,2 litres de 712 ch, qui peut atteindre 533 kW et 900 Nm. Elle est vendue à un prix de 308 000 €. La voiture est dotée de roues de 21 pouces à rayons en Y, noires et brillantes.

Aston Martin va convertir ses anciens modèles en voitures électriques

Aston Martin avait déjà créé des voitures James Bond

En juillet, Aston Martin avait construit un modèle DB5 Goldfinger Continuation en 25 exemplaires pour fêter la sortie du 25ème film de l’agent secret, Mourir peut attendre. Elle fait référence au film de 1964 et est équipée de tout un tas de gadgets.

Le prochain James Bond devrait sortir au cinéma le 11 novembre si la pandémie de Covid-19 ne repousse pas sa date de sortie pour la deuxième fois.

Source : autonews