Asus annonce ses nouveaux smartphones, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro

En 2019, Asus lançait le Zenfone 6 (499 €), un étonnant smartphone à la fois performant et (relativement) abordable (lire notre test du Zenfone 6). Aujourd’hui, le constructeur annonce deux évolutions de l’appareil, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro.

Ces nouveaux smartphones haut de gamme sont bien sur compatibles 5G. Notons d’ailleurs que les appareils ont l’avantage de pouvoir accueillir deux cartes SIM (dont une seule 5G), en plus d’une éventuelle carte mémoire microSD !

Si leurs prix et disponibilités ne seront annoncés que dans quelques jours, on peut d’ores et déjà indiquer qu’ils seront proposés en deux coloris : noir (avec des reflets tirant sur le bleu/vert) et blanc pastel.

Une des principales nouveautés de ces Zenfone 7 réside dans le nouveau module Flip Camera. Rappelons qu’il s’agit d’un module pouvant pivoter sur 180 degrés afin de pouvoir utiliser les capteurs photo aussi bien pour des photos traditionnelles que pour des selfies.

Pour ses nouveaux Zenfone, Asus a réussi à intégrer un troisième capteur à son dispositif. Il s’agit d’un modèle de 8 mégapixels, doté d’un zoom optique 3x, qui complète le capteur principal, de 64 ou 16 mégapixels (et conçu par Sony) et l’ultra grand angle de 13 mégapixels (signé Sony également).

Le capteur principal et le téléobjectif disposent d’un système de stabilisation optique de l’image sur le Zenfone 7 Pro, mais pas sur le Zenfone 7 « pas pro ».

Les performances des deux Zenfone ont également été remises aux gouts du jour, avec les puces Qualcomm Snapdragon 865 (Zenfone 7) et 865 Plus (Zenfone 7 Pro). En outre, si les deux modèles disposent de 8 Go de mémoire, seul le Zenfone Pro embarque 256 Go d’espace de stockage, contre « seulement » 128 Go pour son petit frère.

L’écran du Zenfone a lui aussi fait un bond qualitatif en avant ! Ainsi, les deux smartphones exploitent désormais un écran OLED de 6,67 pouces (contre un écran LCD de 6,4 pouces pour le Zenfone 6). Et si la définition d’affichage n’est « que » de 2400 x 1080 pixels, contrairement à d’autres smartphone récents, qui fonctionnent en mode QHD (3168 x 1440 pixels), la fréquence de rafraichissement passe pour sa part à 90 Hz.

D’autre part, alors que le Zenfone 6 était doté d’une Smart Key, d’un lecteur d’empreintes digitales dorsal et d’un bouton de démarrage, le Zenfone 7 simplifie les choses en fusionnant ces trois éléments en un seul bouton ! Pression courte, pression longue ou double pression donnent donc ainsi accès très rapidement à trois de vos fonctions ou applications préférées !

Pour le reste, les Zenfone 7 héritent de la même énorme batterie de 5000 mAh de leur prédécesseur. Toutefois, Asus a ajouté au système plusieurs options permettant d’allonger la durée de vie de la batterie, ou tout du moins de ralentir au maximum la dégradation de sa capacité maximale à long terme. Enfin, grâce à un chargeur de 30 watts, le constructeur annonce 60 % d’autonomie retrouvés en seulement 34 minutes…

