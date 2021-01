ASUS ROG Phone 5 : première photo volée du smartphone gaming, ASUS sauterait le chiffre 4

Une photo volée de ce qui semble être l’ASUS ROG Phone 5 vient d’être dévoilée sur Weibo. On peut voir ce que nous réserve le smartphone gaming haut de gamme sur son panneau arrière, qui semble assez similaire à celui de l’année dernière.

Le téléphone possède le numéro « 05 » gravé à l’arrière, ce qui laisse penser qu’il pourrait s’appeler ROG Phone 5, plutôt que ROG Phone 4. L’imposant logo ROG se trouve cette fois-ci sur le coin inférieur gauche plutôt qu’au milieu de l’appareil.

ASUS ROG Phone 5 photo volée – Crédit : 91mobiles

Il n’est finalement pas étonnant que celui-ci s’appelle ROG Phone 5, puisque les fabricants chinois ont souvent pour habitude de sauter le chiffre 4. Nous avions par exemple pu voir OnePlus passer du OnePlus 3T au OnePlus 5. En effet, la prononciation du chiffre « quatre » est similaire à celle du mot « mort » en mandarin. En outre, certains bâtiments chinois sont même dépourvus de 4e étage. Cette superstition, nommée tétraphobie, est très commune en Asie.

Que sait-on de l’ASUS ROG Phone 5 ?

D’après la photo, l’ASUS ROG Phone 5 semble conserver une configuration à trois caméras. L’objectif principal devrait être de 64 MP comme son prédécesseur. Celui-ci serait épaulé par un objectif ultra grand-angle et un troisième objectif encore inconnu. Pour rappel, l’ASUS ROG Phone 3 disposait d’un objectif macro, dont l’utilité est souvent remise en question.

Si cette image du ROG Phone 5 se révèle être vraie, le téléphone pourrait disposer à l’arrière de plusieurs bandes qui pourraient s’allumer en jeu. De plus, on remarque un énorme bouton rouge sur le coin inférieur droit. Bien que nous ne connaissions pas encore son utilité, on imagine que celui-ci pourrait activer un mode gaming pour une expérience optimale.

Hier, nous apprenions que l’ASUS ROG Phone 5 pourrait compter sur une batterie massive de 6000 mAh et une recharge ultra rapide de 65 W. Il s’agit d’une puissance bien inférieure à ce que proposeront ses concurrents, puisque le Red Magic 6 et le Black Shark 4 seront compatibles avec une recharge rapide filaire de 120 W. Cependant, leur batterie sera limitée à 4500 mAh.

Enfin, le smartphone sera propulsé par le nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm et 8 Go de RAM pour la version la plus abordable. Les joueurs devraient pouvoir profiter d’un écran FHD+ avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. L’ASUS ROG Phone 3 pouvait lui monter jusqu’à 160 Hz grâce à un mode caché pour son écran.

Source : 91mobiles