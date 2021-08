ASUS ROG Phone 5S : un nouveau smartphone gaming arriverait le 16 août prochain

Comme le laisse entendre le leaker @bhuvnesh_bagri sur Twitter, ASUS serait sur le point de dévoiler une nouvelle itération de son ROG Phone 5, le ROG Phone 5S, et il pourrait arriver d’ici le 16 août prochain.

ASUS ROG Phone 5 – Crédit : ASUS

D’après les caractéristiques techniques du smartphone qui ont accompagné la fuite, il ne serait pas très différent du modèle original, comme le laisse d’ailleurs entendre son nom « 5S ». Il s’agirait en effet d’une version légèrement plus puissante, puisqu’il serait propulsé par le nouveau Snapdragon 888+ de Qualcomm, une version overclockée du Snapdragon 888 classique avec un cœur Cortex-X1 cadencé à 3.0 GHz. Grâce à ce nouveau processeur surpuissant, l’ASUS ROG Phone 5S devrait pouvoir prendre sa revanche sur le Sony Xperia 1 III, qui l’avait écrasé dans un test de vitesse.

ASUS aurait également choisi de revoir la quantité de mémoire vive à la hausse, puisque le smartphone proposerait 16 Go ou 18 Go de RAM suivant la version choisie, et 256 Go ou 512 Go de stockage. Le reste de la fiche technique serait similaire, mais on ne sait pour l’instant pas si ASUS va apporter des modifications à son design. On espère que le fabricant va revoir sa copie, puisque nous avions pu constater dans le test de JerryRigEverything que bien qu’il soit costaud en jeu, le smartphone avait craqué sous la pression.

Quelles caractéristiques pour le ROG Phone 5S ?

Comme le Rog Phone 5 original, la version 5S devrait être équipée d’un écran de 6,78 pouces FHD+ 144 Hz. Il sera alimenté par une batterie massive de 6000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 65 W. Malheureusement, la recharge sans fil n’est pas au programme.

Au dos, on retrouvera une configuration à trois caméras, dont un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un objectif macro de 5 MP. À l’avant, la partie selfie sera assurée par un capteur de 24 MP. On retrouvera aussi un écran RGB au dos du smartphone gaming. Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit pas d’une nouvelle génération de smartphone, mais simplement d’un nouveau modèle remis au goût du jour avec les derniers composants disponibles.

Source : @bhuvnesh_bagri