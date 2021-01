Asus TUF Dash F15 : un notebook gaming tout en finesse et robustesse

Asus lance son TUF Dash F15, un ordinateur portable gaming à la fois léger, puissant et résistant. A l’intérieur, ou trouve un processeur Intel et une GeForce RTX de dernière génération.

Crédit : Asus

Asus n’en finit pas de nous inonder de nouveautés à l’occasion de ce CES 2021. Après le Zephyrus Duo 15 SE et le ROG Flow X13 hier, le constructeur a dévoilé aujourd’hui le TUF Dash F15, un ordinateur portable destiné aux joueurs alliant puissance, finesse et robustesse dans un châssis de 15,6 pouces.

TUF Dash F15 : compact mais puissant

Concrètement, le TUF Dash F15 ne pèse que 2 kg pour des dimensions de 360 x 252 x 19,9 mm, tout en étant conçu pour résister aux environnements extrêmes (il est conforme au standard MIL-STD-810H). A l’intérieur, on trouve des composants qui forcent le respect : un processeur Intel de onzième génération (Core i5-11300H, Core i7-11370H ou Core i7-11375H selon les versions) et une GeForce RTX 3060 avec 6 Go de GDDR6 ou une RTX 3070 avec 8 Go de GDDR6, selon les modèles. On trouve également 16 Go de mémoire DDR4-3200, avec un second slot So-Dimm permettant de doubler cette quantité de mémoire, ainsi que 512 Go ou 1 To d’espace de stockage (grâce à un SSD M.2 NVMe).

Côté écran IPS de 15,6 pouces, Asus propose une seule définition Full HD, mais trois options : une dalle en 60 Hz, une en 144 Hz et un troisième modèle en 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms et une compatibilité Adaptive-Sync. Cette dernière version couvre par ailleurs 100% de l’espace colorimétrique sRGB. Le clavier de type chiclet est quant à lui rétro-éclairé (bleu électrique), avec des touches bénéficiant d’une course de 1,7 mm.

Crédit : Asus

Enfin, le TUF Dash F15 est relativement complet niveau connectique et connectivité puisque l’on trouve trois ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un port Thunderbolt 4 Type-C (compatible USB 4.0, PowerDelivery 3.0 jusqu’à 100W et DisplayPort 1.4a), une sortie HDMI 2.0b, un connecteur audio, un port Ethernet et des contrôleurs WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

L’ASUS TUF Dash F15 sera disponible fin février dans deux coloris (Moonlight White et Eclipse Gray), à partir de 1099 euros dans sa version la moins puissante, ce qui reste un tarif intéressant pour une Core i5-11300H associé à une RTX 3060 Mobile.