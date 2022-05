Asus Vivobook Pro 14 pouces est à moins de 800 €

Vous aviez déjà repéré ce modèle mais le tarif vous semblait trop élevé ? Bonne nouvelle puisque chez Rue du Commerce, son tarif a chuté est maintenant le PC Asus Vivobook Pro 14 pouces passe à 799,99 € au lieu de 1199,99 € soit une excellente remise de 400 €.

PC Asus Vivobook Pro 14″ est actuellement à un prix incroyable

Pour ceux qui sont à la recherche de la puissance d’un laptop mais qui ont un budget serré, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet, chez Rue du Commerce, vous allez pouvoir bénéficier d’une remise considérable de 400 € sur ce laptop de la marque Asus. Toutefois, avant d’appuyer sur le bouton « ajouter à mon panier », vous souhaitez certainement avoir plus de détails.

Équipé de son magnifique écran OLED Full HD de 14 pouces, ce PC saura d’abord vous séduire grâce à ses très belles images et à son design moderne et élégant. Ensuite, c’est l’intérieur qui va vous conquérir. Vous y retrouverez un Ryzen 7 avec ses 16 Go de mémoire qui vous offrira des performances incroyables. Grâce à son SSD de 512 Go, vous pourrez y stocker tout le nécessaire sans vous inquiéter.

Toutefois, si vous avez encore le moindre doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC.