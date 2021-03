ASUS ZenFone 8 Mini : enfin smartphone haut de gamme petit format chez Android ?

D’après les informations dénichées par XDA Developers dans l’application ASUS PixelMaster Camera, il semblerait qu’ASUS compte dévoiler prochainement un ZenFone 8, un ZenFone 8 Pro ainsi qu’un ZenFone 8 Mini.

ASUS ZenFone 7 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le modèle Mini sera tout particulièrement intéressant, puisqu’il s’agira pour l’instant du seul smartphone Android haut de gamme à offrir un format aussi compact. En effet, il existe aujourd’hui peu de smartphones Android de moins de 6 pouces. On peut par exemple citer le Pixel 4a que nous avions pu tester. Cependant, celui-ci n’offre pas des caractéristiques haut de gamme.

Contrairement aux smartphones de Google, l’ASUS ZenFone 8 Mini pourrait être propulsé par un Snapdragon 888, la puce la plus performante de Qualcomm, et non par un processeur milieu de gamme. De plus, d’après les informations de XDA, il disposerait d’un écran OLED de 5,9 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels). Enfin, il serait équipé de deux caméras à l’arrière, un Sony IMX686 de 64 MP ainsi que d’un objectif ultra grand-angle Sony IMX663. Ce dernier n’a pas encore été officiellement dévoilé.

L’ASUS ZenFone 8 Mini, enfin un concurrent pour l’iPhone 12 Mini ?

Chez Apple, c’est l’iPhone 12 mini qui fait office de téléphone de petite taille, pensé pour les petites mains. L’ASUS ZenFone 8 Mini pourrait alors directement attaquer l’iPhone 12 mini sur ce segment, jusqu’alors délaissé par les fabricants. Cependant, malgré une forte demande des consommateurs pour un téléphone compact, l’iPhone 12 mini ne rencontrerait pas le succès escompté. En conséquence, Apple a réduit la production de son smartphone pour se concentrer sur les autres modèles.

En plus du smartphone compact, ASUS présentera également un Zenfone 8 ainsi qu’un Zenfone 8 Pro. Il devrait succèder directement à l’ASUS Zenfone 7 Pro que nous avions testé. Celui-ci avait la particularité de proposer un mécanisme innovant nommé « Flip caméra ». Il lui permettait de faire pivoter les capteurs arrière pour les utiliser en tant que capteurs frontaux. Grâce à lui, l’ASUS Zenfone 7 Pro avait été désigné comme meilleur photophone de 2020 lors du blind test géant du célèbre youtubeur américain MKBHD.

Source : XDA