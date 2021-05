ASUS ZenFone 8 : on connait son prix et ses caractéristiques avant sa présentation officielle

Alors que l’ASUS ZenFone 8 sera présenté demain aux côtés du ZenFone 8 Flip, nos confrères de 91mobiles ont dévoilé le prix du modèle compact le plus abordable de la gamme, et il n’est pas très abordable.

L’ASUS ZenFone 8 sera un des rares smartphones Android haut de gamme avec un écran de moins de 6 pouces, et le premier de sa catégorie avec un Snapdragon 888.

Asus ZenFone 8 – Crédit : 91mobiles

Après avoir dévoilé le design du smartphone, qui correspondait à celui qui avait été révélé par un fabricant de coques, 91mobiles a révélé les caractéristiques et le prix du smartphone compact d’ASUS. À cause de sa petite taille, nous pensions à l’origine qu’il allait être nommé ZenFone 8 Mini, mais il s’agit finalement du modèle de base de la gamme.

D’après 91mobiles, le smartphone sera propulsé par un Snapdragon 888, épaulé par 8 à 16 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Il aura la particularité d’offrir un petit écran FHD+ AMOLED de 5,92 pouces 120 Hz, protégé par du Gorilla Glass Victus. Côté photo, on retrouvera un capteur 64 MP Sony IMX686 vieillissant, et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Sur la face avant, les selfies seront assurés par un capteur de 12 MP.

L’ASUS ZenFone 8 sera vendu à partir de 700 euros

91mobiles dévoile que le ZenFone 8 d’ASUS sera commercialisé au prix de 699 euros pour la version avec 8 Go de RAM 128 Go de stockage, et 749 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. ASUS proposerait également une version très haut de gamme du téléphone avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage à 799 euros.

Le téléphone est donc proposé à un prix légèrement inférieur à celui du Galaxy S21, son plus proche concurrent. Cependant, il devrait bientôt faire face à un nouveau rival à un tarif encore plus agressif. En effet, Samsung s’apprêterait à dévoiler un Galaxy S21 FE, dont nous connaissons déjà le design grâce au leaker OnLeaks.

On sait que le smartphone sera alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge filaire 30 W. De plus, on peut noter la présence de haut-parleurs stéréo et d’une prise jack, un élément rare sur les smartphones en 2021. Il faudra attendre la présentation officielle de demain pour en savoir davantage.

Source : 91mobiles