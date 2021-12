Attendez-vous à voir voler (et être sauvé) par des robots en jetpack

Le prototype de robot humanoïde volant iRonCub (Crédit image : Dynamic Interaction Control Lab)

Des robots qui font des sauts périlleux sur un parkour, d’autres qui miment les émotions humaines à la perfection… les progrès de la robotique sont constants et surtout bluffants. Des chercheurs italiens construisent en ce moment un robot humanoïde propulsé par jetpack, destiné à servir de force de réaction rapide en cas de catastrophe. Leur projet pourrait s’étendre à un exosquelette volant pour humains, façon Iron Man.

Ils courent, imitent nos émotions, et maintenant ils volent : les robots humanoïdes progressent constamment

Parmi les laboratoires scientifiques et sociétés technologiques lancés dans la course aux robots, ce sont les protoypes de machines humanoïdes qui paraissent les plus prometteuses. En effet, puisque leur mécanique est semblable à l’homme, il leur est plus facile de se déplacer et d’agir dans un monde centré sur nous.

En plus de pouvoir nous remplacer pour des tâches ingrates, les robots humanoïdes seront également utiles pour s’aventurer dans des zones trop dangereuses pour les humains. Le laboratoire italien Dynamic Interaction Control Lab cherche donc à développer un robot humanoïde, l’iRonCub, dont le nom semble faire fortement référence à un certain héros de l’écurie Marvel.

Un robot volant destiné à servir de première réponse en cas de catastrophe naturelle

S’il n’est pas encore capable de voler pour l’instant, iRonCub devrait pouvoir atteindre des environnements difficiles, par exemple de zones de catastrophes. Le prototype visible dans la vidéo ci-dessous est propulsé par un jetpack et équipé de quatre rotors pour un maximum d’agilité en vol. Les simulations réalisées par les chercheurs montrent qu’il serait capable de contourner des infrastructures impraticables pour des humains afin d’atteindre des zones sinistrées.

Il pourra aussi extraire et déplacer des humains en lieu sauf afin de réduire les risques pris par les premières équipes de secouristes. L’espoir des chercheurs italiens est de voir leur projet de robot volant iRonCub se transformer en système d’exosquelette propulsable dans les airs, avec une technologie similaire à la combinaison volante à réaction de Richard Browning. Browning a récemment décroché le record du monde de vitesse sur 100 mètres dans une combinaison à réaction humaine.

Source : Engadget