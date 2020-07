Au Japon, il est interdit de crier dans les montagnes russes à cause du Covid-19

Cela peut sembler être une demande étrange lorsque les passagers montent et descendent. Les japonais expliquent que les expressions vocales intenses produisent des gouttelettes qui pourraient propager le coronavirus.

Crédit : shijingsjgem / Pixabay

Un consortium de parcs d’attractions japonais a élaboré cette règle pour qu’ils puissent rouvrir en prenant leurs précautions après leur fermeture en raison de la pandémie. Cependant, comme l’a rapporté le Wall Street Journal mercredi, les visiteurs des parcs à thème ont du mal à la suivre.

En réponse, deux cadres du parc d’attractions Fuji-Q Highland sont apparus dans une vidéo de quatre minutes où ils ont effectué le grand huit du parc dans un silence complet. « S’il vous plaît, criez dans votre cœur« , conseille la vidéo pendant la conclusion.

Aucune mesure similaire ailleurs dans le monde

Les parcs d’attractions américains n’ont publié aucune directive concernant les cris sur les montagnes russes. Ils ont exigé une distanciation sociale, des contrôles de température et des masques faciaux. Walt Disney World rouvrira samedi. Universal Orlando est ouvert depuis début juin. Disneyland devait rouvrir le 17 juillet, mais cela a été retardé en raison de l’augmentation des cas de coronavirus en Californie.

En ce qui concerne la France, les parcs d’attractions ont pu rouvrir leurs portes et accueillir les visiteurs dès le 2 juin pour ceux situés en zone verte et ceux en zone orange sont rouverts depuis le 22 juin. Disneyland Paris, néanmoins, a décidé de rester fermé un peu plus longtemps et devrait rouvrir à partir du 15 juillet. Les mesures de nettoyage ont été renforcées, la capacité d’accueil et limitée et la distanciation sociale doit être respectée dans les files d’attentes et les attractions. Le parc mettra également à disposition 2000 points de distribution de gel hydroalcoolique et tous les visiteurs de plus de onze ans devront porter un masque.

