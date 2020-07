Audi Q4 e-tron : La version finale repérée en cours de tests sur route ouverte

Dévoilée au salon de l’automobile de Genève de 2019, la Q4 e-tron est entrée en phase de préproduction et fait même l’objet de tests de conduite sur route ouverte, facilement reconnaissable malgré son camouflage.

Crédits : CarScoops

Audi étoffe sa gamme de véhicules électriques e-tron avec l’arrivée prochaine du SUV compact Q4. Avec son lancement prévu au cours du semestre à venir, à condition que la pandémie de Covid-19 n’ait pas bouleversé ses plans, le constructeur allemand doit s’assurer que tout est près pour la production massive puisse commencer.

Le SUV compact pourrait être annoncé prochainement

C’est logiquement en Allemagne que les photos du Q4 e-etron de préproduction ont été prises. Malgré son épais camouflage, il est facile de reconnaitre les traits du concept-car présenté il y a 18 mois à Genève. La silhouette globale est inchangée, de même que la forme des fenêtres et celles des ailes. Même le léger aileron semble strictement identique. Le plus reconnaissable est la face avant avec les 2 prises d’air triangulaires.

Il faut ainsi vraiment aller dans le détail pour trouver des différences. Il semble que les phares avant et feux arrière soient différents, toutefois, les stickers les couvrant partiellement rendent difficiles toute conclusion avant la présentation officielle de cette Q4 e-tron. Celle-ci ne devrait plus tarder si Audi souhaite maintenir une date de mise sur le marché au cours du second semestre de cette année.

D’après les informations disponibles, ce crossover aurait une autonomie de 450 km en cycle WLTP grâce à une batterie de 82 kWh. Deux moteurs électriques donneront au SUV compact une puissance de 302 chevaux lui permettant de parcourir le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Il est conçu sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen et qui sert de base aux ID.3 et ID.4. Ce dernier vient devoir ses photos fuiter sur la toile. Le Q4sera fabriqué à l’usine de Zwickau en Allemagne.

Crédits : Carscoops

Source : Carscoops