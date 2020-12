Audi quitte la Formule E pour participer au Rallye Dakar 2022 avec un nouveau SUV électrique

L’image ci-dessus est le premier teaser de ce à quoi il faut s’attendre sur le Rallye Dakar 2022. Audi a également dévoilé qu’il se prépare à revenir sur le 24H du Mans avec une nouvelle voiture de course LMDh.

Audi 2022 Dakkar Rally – Crédit : Audi

Le Rallye Dakar représente un changement de cap pour les ingénieurs de course d’Audi. Récemment, le constructeur automobile a dévoilé une version sportive de son futur SUV électrique Q4. Il a également annoncé l’Audi E-Tron 2021, qui bénéficie d’une forte réduction de prix et d’une meilleure autonomie.

Audi : un nouveau véhicule électrique spécialement conçu pour le Dakar

La société a officiellement annoncé lundi qu’elle ne disposera plus d’une équipe d’usine pour la Formule E, mais qu’elle participera au célèbre rallye Dakar en 2022 avec un « prototype innovant » électrique. Il utiliserait un groupe motopropulseur électrique alimenté par une batterie haute tension. Celle-ci peut elle-même être chargée à la volée grâce à un convertisseur d’énergie relié à un moteur TFSI à combustion interne.

Selon cette description, la configuration semble faire du SUV un hybride de série dont le moteur à essence fonctionne comme un prolongateur d’autonomie qui permettra de recharger la batterie électrique. Sur son Audi E-Tron, il est possible de charger 110 km d’autonomie en 10 minutes.

C’est la première fois qu’un constructeur automobile participera au Dakar avec un concept de propulsion alternatif. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Audi innove dans le domaine du sport automobile. L’Audi R18 E-Tron Quattro a été la première voiture de course hybride à remporter les 24 heures du Mans.

Selon Audi, le Rallye Dakar est censé « améliorer en permanence les performances de la chaîne de traction électrique et de la batterie dans les années à venir. ». L’expérience acquise dans cette course devrait ensuite être intégrée dans le développement des futurs modèles de production électrifiés. Pour l’instant, aucun autre détail n’a été fourni par le constructeur. Audi a encore plus d’un an pour préparer son véhicule électrique tout terrain.

Source : Carscoops