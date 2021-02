Aurora 7 : un PC portable surprenant à 7 écrans avec une autonomie d’une heure

Le prototype Aurora 7 dispose de quatre moniteurs de 17,3 pouces avec une définition 4K et de trois écrans de 7 pouces avec une définition FHD. Le résultat final ressemble davantage à un poste de combat de l’armée plutôt qu’à un ordinateur portable.

Aurora 7 – Crédit : Expanscape

Comme vous pourriez vous en douter, un tel ordinateur portable présente certains inconvénients. Par exemple, il pèse 12 kg, et vous pouvez oublier l’aspect portable. Les PC portables avec deux écrans vont très certainement se démocratiser à l’avenir grâce aux récents Asus ROG Zephyrus Duo, un pc portable gaming avec deux écrans, ou encore l’Asus Zenbook Duo 14 Tiger Lake que nous avions pu tester. Cependant, peu d’utilisateurs auraient vraiment besoin de 7 écrans à la fois.

Aurora 7 : quelles caractéristiques techniques pour la machine à 7 écrans ?

L’Aurora 7 est équipé d’un processeur Intel Core i9-9900K et dispose de 64 Go de mémoire vive DDR4-2666. Il est également équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060. Il ne s’agit pas de composants de dernière génération, mais l’ordinateur ressemble tout de même à une machine de guerre. L’Aurora 7 est également équipé de 2 To de stockage HDD et de 2,5 To de stockage SSD.

L’ordinateur n’est malheureusement compatible qu’avec le WiFi 802.11ac ainsi que le Bluetooth 4.2. Sur le côté, on retrouve trois ports USB, un port Thunderbolt, un port HDMI, ainsi que des haut-parleurs stéréo intégrés. Pour les visioconférences, l’ordinateur dispose d’une webcam de 2 MP.

Le problème principal de cet ordinateur est probablement son autonomie. Il comporte deux batteries internes, dont la principale de 82 Wh pour faire fonctionner l’ordinateur lui-même, et un bloc de 148 Wh pour alimenter les écrans. Malgré des capacités élevées, elles ne permettent qu’une petite heure d’autonomie par charge.

Une telle intégration des écrans fait penser au Projet Valerie de Razer. Il s’agissait d’un ordinateur portable avec trois écrans qui pouvaient se déplier. La présentation de ce concept avait été assez mouvementée, puisque Razer s’était fait voler son prototype au CES, et celui-ci avait été mis en vente sur un site chinois.

Source : pcgamer