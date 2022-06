Avast et la pâtissière Mercotte vous aident à mieux comprendre les cookies Internet (vidéo)

Mercotte, célèbre pâtissière et critique culinaire, se propose d’aider les Français à décrypter ce que sont les cookies Internet, alors que des recherches montrent que plus d’un tiers d’entre eux ne savent pas ce qu’ils sont ou ce qu’ils font.

Mercotte vous parle de cookies Internet © Avast

Une étude commandée par Avast nous en apprend plus sur le comportement des Français vis-à-vis des cookies Internet. En plus d’une vidéo présentée par la pâtissière Mercotte, l’étude révèle qu’un adulte français sur quatre accepte généralement les cookies sur un site Web et qu’un pourcentage majoritaire d’entre eux, 71 % en l’occurrence, reconnaissent que les cookies sont trop difficiles à contourner. L’étude a été réalisée avec YouGov, auprès d’un échantillon de 1025 personnes âgées de 18 ans et plus, vivant en France.

Trop de mystère et de doutes vis-à-vis des cookies

Étonnamment, l’étude révèle également que seulement 18 % des sondés disent rejeter systématiquement les cookies. Moins de 10 % d’entre eux consultent les politiques de confidentialité des sites Internet avant de configurer leurs préférences, et ce bien que 62 % des adultes français se disent préoccupés par les conséquences sur leur vie privée s’ils acceptent les cookies.

L’étude d’Avast indique aussi que 64 % des consommateurs français pensent que les cookies profitent aux propriétaires de sites web. À l’inverse, moins d’un quart des sondés pensent que les cookies profitent aux utilisateurs.

À lire : Google va progressivement arrêter de vous pister avec ses cookies

Afin d’informer les Français sur les avantages et les inconvénients des cookies Internet, Avast s’est donc associé à Mercotte pour qu’elle prépare ses célèbres cookies aux pépites de chocolat tout en offrant des conseils et des astuces sur la manière de gérer correctement la complexité d’Internet et en protégeant la vie privée des utilisateurs.

« Le fonctionnement d’Internet n’est pas bien compris par la grande majorité des individus et il n’a jamais été aussi important de rester en sécurité lorsqu’on surfe sur le web », déclare la célèbre pâtissière Mercotte. « Nous avons tenté de rendre les cookies Internet plus accessibles à tous, afin de mieux les comprendre et faire de meilleurs choix pour protéger leurs libertés numériques. » La vidéo est ci-dessous.