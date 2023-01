Avatar 2 proche des 2 milliards, la demande d’Apple pour l’iPhone 14 Pro, les Tesla sont frileuses, c’est le récap’ !

Avatar 2 devrait bien atteindre les 2 milliards de dollars au box-office. Apple a demandé à Samsung d’utiliser une méthode de pointe pour produire l’écran OLED des iPhone 14 Pro. Un frère et une soeur ont dû recharger leur Tesla de location à six reprises à cause du froid. Place au récap’ !

Avatar 2 devrait franchir un seuil symbolique

Après un troisième week-end d’exploitation de très bonne facture, Avatar 2 devrait bel et bien dépasser prochainement les deux milliards de recettes au box-office mondial. Un seuil symbolique que son prédécesseur avait également dépassé, Avatar ayant atteint les 2,923 milliards de dollars au total.

À lire > Avatar 2 se rapproche des 2 milliards de dollars de recettes après un excellent troisième week-end

Avatar 2 © 20th Century Studios

iPhone 14 Pro : Samsung Display a dû s’adapter

Apple souhaitait que l’écran de ses iPhone 14 Pro arbore une encoche dynamique. Une telle découpe n’avait toutefois rien d’une mince affaire. La Pomme a notamment demandé à Samsung Display d’adapter son processus de production en perçant un trou sans fragiliser les pixels environnants.

À lire > iPhone 14 Pro : Apple a demandé à Samsung d’utiliser une méthode de production différente pour l’écran OLED

L’iPhone 14 Pro © James Yarema / Unsplash

Ils doivent recharger leur Tesla six fois en une journée

Un frère et une sœur avaient loué une Tesla pour se rendre dans le Kansas. Sauf qu’en raison du froid piquant, ils ont dû faire six arrêts en un jour pour recharger leur véhicule. Et plus ils avançaient dans leur périple, plus l’autonomie de la batterie chutait. À l’inverse, le temps de recharge requis augmentait de plus en plus.

À lire > Tesla : à cause du froid, ils s’arrêtent 6 fois en 1 jour pour recharger la batterie