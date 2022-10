Avec ce forfait ajustable, profitez de 40 à 90 Go de 4G dès 8,99 € sur Orange ou SFR

Une promo forfait mobile qui rend joyeuse chez YouPrice – Crédit Photo : Samson Katt (Pexels)

Avez-vous déjà entendu parler de YouPrice ? Il s’agit d’un nouvel opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). À peine arrivé sur le marché, il se démarque déjà avec un catalogue d’offres attrayantes, dont une formule baptisée Le Spooky.

C’est un forfait ajustable offrant 40 à 90 Go de data à partir de 8,99 €/mois. Le fonctionnement s’apparente au système des paliers de Prixtel. Autrement dit, l’offre se décompose en trois paliers de consommation avec un tarif spécifique associé à chacun d’entre eux. Le prix change suivant la quantité de données consommée :

8,99 €/mois pour 0 à 40 Go d’internet consommé ;

9,99 €/mois pour 40 à 70 Go d’internet consommé ;

11,99 €/mois pour 70 à 90 Go d’internet consommé.

Outre son tarif attractif, le forfait Le Spooky séduit aussi par l’absence de condition de durée. Même après la première année, il sera facturé au même prix. Le contrat n’inclut pas non plus d’engagement. Si vous voulez migrer vers une offre qui correspond mieux à vos besoins, vous pouvez résilier sans délai, sans justificatif et sans frais supplémentaires.

Notez que ce forfait s’accompagne d’appels et SMS/MMS illimités, mais également de 14 Go de data utilisables depuis Europe et DOM. Quelques options gratuites sont accessibles, telles que les appels/SMS Wifi et les appels 4G. Une option 5G est aussi proposée, mais elle sera facturée à 4 €/mois.

Enfin, les réseaux disponibles pour ce forfait sont Orange et SFR. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux.

