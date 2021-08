Avec la SuperVOOC d’OPPO, vous ne serez jamais en manque de batterie

Pour s’adapter aux besoins des utilisateurs, les constructeurs de smartphones ne se contentent plus de faire des efforts sur la seule autonomie mais misent aussi sur la vitesse de charge pour améliorer notre quotidien. Et sur le marché du mobile, une marque se détache nettement du lot et se pose comme leader de l’industrie quand il est question de technologie de recharge : OPPO avec sa SuperVOOC.

La dernière génération en date de charge rapide développée et commercialisée par OPPO pour ses smartphones est la SuperVOOC 2.0, capable de supporter une puissance jusqu’à 65W. Intelligence, sécurité, fiabilité et rapidité, voici les termes l’on peut utiliser pour décrire cette technologie novatrice.

La SuperVOOC d’OPPO repose sur une structure de charge directe, ne provoquant donc aucune dépressurisation au sein de l’appareil rechargé. Cette manière de procéder permet de réduire la chaleur produite par la conversion de la tension électrique et d’améliorer l’efficacité énergétique de la charge, c’est-à-dire qu’une quantité moindre d’énergie est perdue durant la durée de la charge.

Les secrets de la SuperVOOC

La SuperVOOC 2.0 est venu perfectionner cette formule en ajoutant une fonction de réglage de haute précision pour contrôler le courant et la tension avec encore plus de justesse et d’efficacité, ainsi que pour réduire les pertes du système. Il ajuste la tension sur une échelle comprise entre 3V et 10V, et le courant entre 0A et 6.5A, avec un minimum de 100mA.

Une autre spécificité de la SuperVOOC est la communication à deux facteurs. Le smartphone et l’adaptateur secteur échangent entre eux des informations en temps réel afin d’ajuster en fonction des besoins la puissance de charge délivrée, à la hausse ou à la baisse. La batterie du mobile peut ainsi recevoir une large dose d’énergie quand la situation le requiert, alors que la charge peut être bridée pour limiter la génération de chaleur quand le système estime qu’il peut lever le pied.

Le troisième élément constituant la SuperVOOC concerne la sécurité. Des unités de contrôle de charge dédiées, placées à la fois dans l’appareil et dans l’adaptateur, surveillent l’état des composants en temps réel, vérifiant la température de la batterie, la tension, le courant, l’impédance et de nombreux autres paramètres. Le système peut alors réagir immédiatement si un paramètre s’écarte de la norme afin d’éviter tout risque.

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE SUPERVOOC D’OPPO

La SuperVOOC n’a pas d’impact sur la batterie

OPPO parvient donc à recharger très rapidement ses appareils tout en maîtrisant la température dégagée. Si bien que le constructeur ne conseille même pas aux utilisateurs de laisser leur smartphone au repos durant la charge. Mieux, la marque assure qu’il est tout à fait possible de lancer des tâches gourmandes sur son mobile, comme un jeu vidéo, tout en laissant le smartphone se recharger. Celui-ci ne sera pas victime de surchauffe et la batterie n’en pâtira pas.

Lors de ses tests sur l’impact de la SuperVOOC 2.0 sur la batterie de l’OPPO Reno4 Pro, qui peut être rechargée de 0 à 100% de sa capacité en seulement 35 minutes, le fabricant a mesuré qu’après 300 cycles complets de charge, l’accumulateur du smartphone disposait encore de 97,4% de sa capacité, et de 91% après 800 cycles, soit l’équivalent d’un peu plus de 2 ans d’utilisation.

Il n’y a donc aucune raison de se priver d’une fonctionnalité qui peut tant nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps et éviter de stresser. Sur l’OPPO Find X3 Pro, le smartphone le plus premium de la marque et faisant partie des références des mobiles Android, la batterie peut être rechargée à 40% en 10 petites minutes, de quoi tenir tranquillement le reste de la journée.

Pourquoi la recharge rapide est-elle si importante ?

OPPO a commandé un sondage auprès d’OpinionWay pour mieux comprendre les besoins, les attentes et les habitudes des consommateurs français. Et clairement, une tendance se dégage : le manque de batterie est un problème pour de nombreux utilisateurs et une recharge ultra rapide comme le propose la SuperVOOC constitue une fonction très utile pour une part importante des possesseurs de smartphone.

Selon l’étude, 42% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été en retard pour laisser recharger la batterie de leur appareil. 30% d’entre eux ont investi dans une batterie externe pour ne jamais manquer d’énergie, et 10% ont même cassé leur téléphone, enrageant que la batterie soit à plat.

Le manque de batterie a été cité par 42% des Français âgés de 18 à 24 ans et 28% des 25-35 ans comme un motif pour écourter une conversation. Chez les 18-24 ans, 35% des sondés admettent redouter ne pas pouvoir finir le visionnage d’une série sur leur mobile à cause d’une batterie à plat, alors que 20% d’entre eux appréhendent l’arrêt brutal d’un appel visio pour cette raison.

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE SUPERVOOC D’OPPO

C’est donc sans surprise que nous apprenons que 61% des salariés de moins de 35 ans sondés aimeraient bénéficier d’une recharge plus rapide sur leur smartphone. Avec sa SuperVOOC, OPPO dispose d’une technologie intéressante pour répondre à ce besoin.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par OPPO.