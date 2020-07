Avec l’OPPO Find X2 Pro, OPPO confirme son statut de pionnier de la 5G

Le fabricant a équipé l’OPPO Find X2 Pro, flagship de sa dernière série OPPO Find X2, de la meilleure puce du marché, à la fois puissante et économe en énergie, le Snapdragon 865. Parmi toutes les qualités de ce SoC, celle qui nous intéresse plus particulièrement ici est la présence d’un modem Snapdragon X55 compatible 5G.

Celui-ci nous permet d’exploiter tout le potentiel de la 5G et de bénéficier de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible que sur un smartphone qui ne peut accéder qu’à la 4G. Meilleures performances pour le jeu en ligne, téléchargements effectués en un éclair, streaming vidéo de bonne qualité en nomade, envoi et upload rapides de vidéos enregistrées en 4K… voilà ce qui nous attend avec la 5G sur l’OPPO Find X2 Pro.

L’OPPO Find X2 Pro est compatible avec les réseaux 5G Standalone (SA) et Non-Standalone (NSA) et couvre un spectre de 36 fréquences. Il est ainsi parfaitement fonctionnel aussi bien pour le réseau français que pour le réseau international.

De la 5G intelligente

Le smartphone est doté de plusieurs fonctions associées afin de délivrer la meilleure expérience clé en main aux utilisateurs. Il convient notamment d’évoquer le Dual Mode 5G, qui permet de télécharger deux applications en même temps en combinant la 5G et le WiFi 5 GHz, offrant alors un débit théorique pouvant atteindre jusqu’à 5,9 Gbps. Pour rappel, la 4G+ est limitée à 1 Gbps.

La technologie de Dynamic Spectrum Sharing (DSS) utilisée par OPPO consiste à exploiter une partie du spectre de fréquences normalement réservée pour la 4G afin de permettre aux consommateurs d’accéder plus facilement et à moindre coût aux exploits de la 5G.

Et pour conserver une excellente autonomie, l’OPPO Find X2 Pro embarque une option d’optimisation énergétique. En fonction du niveau de batterie, de la température et de l’état du réseau, le mobile est capable de passer automatiquement de la 4G à la 5G ou inversement.

C’est le moment de passer à la 5G

Après plusieurs retards, la 5G est finalement sur le point d’arriver pour le grand public en France. Le processus d’enchères des bandes de fréquences entre le gouvernement et les opérateurs a débuté et les premiers forfaits commerciaux donnant accès au réseau 5G seront lancés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR avant la fin de l’année 2020. Choisir l’OPPO Find X2 Pro permet de miser sur ces toutes prochaines échéances et d’être prêt à profiter de la 5G.

Ce sont près de 7 milliards de dollars sur les 3 prochaines années qu’OPPO va consacrer au développement tant concernant le matériel que le logiciel, que les technologies 5G/6G, l’intelligence artificielle, la Réalité Augmentée, le Big Data et d’autres technologies de pointe. Le constructeur s’est ainsi bâti un véritable savoir-faire en la matière et a même participé activement à la création de la nouvelle génération de réseau mobile, en témoignent ses nombreux brevets déposés relatifs aux standards 5G.

OPPO main dans la main avec les opérateurs

Pour offrir le meilleur de la 5G à ses clients, OPPO ne fait pas cavalier seul mais s’est allié avec les principaux acteurs du marché : les plus grands opérateurs du monde. Et nous sommes particulièrement gâtés en France puisque parmi les onze opérateurs qui font partie de l’initiative OPPO 5G Landing Project visant à démocratiser la 5G, sont représentés Bouygues Telecom, Orange et SFR (ainsi que l’opérateur suisse Salt, qui appartient à Xavier Niel, également propriétaire de Free).

C’est dire l’importance accordée par OPPO au marché français, ce qui se traduit forcément positivement en termes de performances et de fonctionnalités avec les smartphones de la marque sur les réseaux mobiles de nos opérateurs nationaux. OPPO a assuré son virage de la 5G ; et nul doute que cela va lui permettre de convaincre encore un peu plus les consommateurs de la qualité de ses produits.

Cet article vous est proposé par OPPO.