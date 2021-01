Avengers : Endgame : Marvel a utilisé une fausse scène d’Infinity War dans la bande-annonce

Si l’on regarde la deuxième bande-annonce d’Avengers : Endgame avec attention, on se rend compte qu’un plan montrant Thor ne fait pas partie du film. Il s’agit en fait d’images non utilisées dans le précédent volet de la saga.

Bro Thor n’a pas perdu ses pouvoirs – Crédit : Marvel Entertainment

La séquence se trouve à 1 minute et 35 secondes de la bande-annonce. On y voit Thor, les cheveux courts et habillé de sa tenue de Dieu du Tonnerre, en train de saisir Mjolnir. Ces images ne sont ni extraites d’Endgame, ni d’Infinity War. Il s’agit en effet d’un plan tourné pour ce dernier, mais qui n’a pas été inclus au montage.

Marvel ne voulait pas spoiler les fans

Pourquoi Marvel a utilisé cette séquence ? Tout simplement pour ne pas spoiler les spectateurs. Dans toute la bande-annonce, Thor apparait tel qu’on le connaît. Athlétique et « propre ». Après le saut dans le temps au début d’Endgame, on découvre un Thor gros, alcoolique et très négligé. Une transformation impressionnante qui n’a pas été facile à vivre pour l’acteur Chris Hemsworth. Ce Bro Thor a été une des grandes surprises du film, et Marvel ne voulait donc pas la gâcher. C’est pourquoi le studio n’a utilisé que des images du personnage dans sa version passée.

On peut se demander cependant pourquoi Marvel a été chercher une séquence coupée d’Infinity War. Des scènes du début d’Avengers : Endgame se déroulent en effet avant le saut dans le temps. Plusieurs plans montrant Thor sans ses kilos en trop et sa barbe étaient donc disponibles. Sans doute pour plus d’effet dramatique, le studio a souhaité montrer que le super-héros allait revenir en force avec son marteau. Le montrer en costume d’Avengers sans dévoiler son nouveau look de Bro Thor était donc compliqué.

Thor sera bientôt de retour dans le MCU dans Love and Thunder. Très certainement sans la barbe, les cheveux longs et le ventre gonflé. Le film devrait sortir en salles en mai 2022.

Source : SCREEN RANT