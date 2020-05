Avengers : que feraient les super-héros Marvel s’ils étaient confinés ?

Le YouTuber Kurt Tocci a imaginé comment réagiraient les Avengers à l’épidémie de COVID-19. Dans son appartement, le jeune homme a réalisé un sketch vidéo dans lequel il incarne chacun des superhéros Marvel, qui débattent du plan à mettre en place pour faire face au virus.

Crédit : Kurt Tocci / YouTube

Les costumes sont modestes, mais l’interprétation fonctionne tout de même à merveille. On retrouve ainsi tour à tour Spider-Man, Iron Man, Hulk, Captain America, Star Lord, Doctor Strange, Thor, Œil-de-Faucon, Black Widow, Bucky et Black Panther. Doctor Strange a même droit à de petits effets spéciaux, lorsqu’il visualise les 3 621 594 futurs scénarios possibles.

Des répliques cultes des Avengers

Et pour rendre la scène encore plus drôle et encore plus fidèle au MCU, Tocci a adapté les répliques cultes des films à la situation. En apprenant qu’un virus a envahi la Terre, Spider-Man déclare à Tony Stark : « Je ne me sens pas bien », en référence à ses dernières paroles avant de se désintégrer dans Infinity War.

Lorsqu’Iron Man ordonne à tous de rester à la maison et de se laver les mains, Captain America répond : « Je pourrais faire ça toute la journée ». Une réplique que l’on entend dans Avengers : Endgame, lorsque Cap se retrouve à combattre sa version passée de lui-même. Après avoir discuté d’un « plan », Captain America prend la parole pour un discours inspiré de celui prononcé avant que tous les Avengers repartent dans le passé pour récupérer les pierres. Les fans de Marvel reconnaîtront de nombreuses autres répliques et références aux films Avengers.

La vidéo de Kurt Tocci remporte un grand succès sur les réseaux sociaux. Il n’est néanmoins pas le seul à avoir mêlé les Avengers à la crise du COVID-19. Le mois dernier, un autre YouTuber a réalisé une excellente fausse bande-annonce dans laquelle les héros Marvel s’allient pour combattre le virus.

Au cinéma, les Avengers se feront attendre. La pandémie a beaucoup perturbé le calendrier des sorties du MCU. Le prochain film à débarquer en salles sera Back Widow. Initialement prévu pour mai, il sortira finalement en novembre. Le nouvel agenda Marvel reste cependant très incertain. Le PDG de Disney a en effet confié que les règles sanitaires à suivre seraient difficiles à concilier avec la production et le tournage de films.

