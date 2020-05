Avengers : un concours pour rencontrer virtuellement Chris Evans et les autres super-héros

Crédit : Marvel Entertainment

Pouvoir discuter et jouer en privé avec les six Avengers, cela semble relever de l’imaginaire. Et pourtant, c’est bien réel. Chris Evans a organisé ce concours après avoir été nominé par son ami des Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt. Ils réalisent tous deux le challenge « All In Challenge ». Le concours de Chris Pratt est d’ailleurs déjà en ligne. Il propose une opportunité pour le moins unique au monde. Le gagnant du concours aura la chance incroyable de figurer dans Jurassic World 3 en se faisant dévorer par un dinosaure devant la caméra. Le concours de Captain America ne suscite peut-être pas une montée d’adrénaline aussi importante, mais il reste néanmoins exceptionnel.

Le gagnant pourra profiter des six Avengers réunis

L’heureux gagnant du concours aura la possibilité d’inviter deux amis qui pourront eux aussi participer à la rencontre avec les six Avengers. En plus de Chris Evans lui-même, les rangs de ces derniers seront constitués de Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (Black Widow) et Jeremy Renner (Hawkeye). La rencontre avec Chris Evan et ses cinq amis les plus proches durera 40 minutes. D’après la page du concours, « vingt minutes seront consacrées à des jeux de société, et les 20 autres minutes consisteront en une session privée de questions/réponses avec le groupe ».

Le concours marche de la même manière que celui de Jurassic World 3. Il faut d’abord vous rendre sur la page de l’organisation, puis faire un don qui peut aller de 10$ à 100$. Plus le don est élevé, plus vous augmentez vos chances de gagner. Un don de 100$ équivaut à 200 tickets, 50$ à 100 tickets, 25$ à 25 tickets et 10$ à 10 tickets. Cependant, vous ne pouvez accumuler que 200 tickets au total, soit un maximum de 100$ de dons.

Le concours est aussi l’occasion de participer à une action de solidarité durant cette pandémie

Ce n’est pas tout. En plus de tenter votre chance à pouvoir passer du temps avec les Avengers, vous aidez également les plus démunis pendant la pandémie de Covid-19. En effet, que vous gagnez ou non, 100% des dons sont reversés à des associations américaines caritatives. Celles-ci aident à nourrir les personnes les plus vulnérables : les enfants, les personnes âgées et les héros en première ligne de la lutte contre le coronavirus.

Le MCU a commencé en 2008 avec Robert Downey Jr. dans Iron Man. Les Avengers se sont ensuite réunis en 2012 dans The Avengers. Depuis, les six super-héros étaient devenus emblématiques jusqu’à la disparition tragique de trois d’entre eux dans Avengers : Endgame en 2019. Donc, bien que Chris Evans pense qu’il ne peut pas rivaliser avec l’offre de Chris Pratt, ce n’est pas ce que les fans ressentent. Pour eux, c’est une opportunité extraordinaire de pouvoir discuter avec le casting original des Avengers puisqu’on ne les reverra probablement plus jamais ensemble.

