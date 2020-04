Avira Free Security, la suite de sécurité indispensable pour tous

Mettre vos données en sécurité et immuniser votre ordinateur contre tous les programmes malveillants sont les missions déjà bien remplies par de nombreux antivirus traditionnels.

Mais également gérer vos mots de passe et optimiser votre PC, voilà d’autres fonctionnalités que l’on ne retrouve que dans les suites de sécurité fiables et efficaces.

Avira Free Security se présente donc comme une solution tout-en-un pour non seulement faire barrière aux menaces du web, mais également pour protéger votre vie privée et optimiser les performances de votre ordinateur.

Une nouvelle interface a d’ailleurs été développée pour correspondre à 100% aux besoins des utilisateurs. Simple et intuitive, elle facilite l’accès à toutes les fonctionnalités et permet de lancer rapidement le nouvel outil d’analyse Smart Scan.

Complet, plus intelligent et plus performant, le moteur d’analyse Smart Scan effectue une vérification complète de l’ordinateur et détecte rapidement les problèmes de sécurité, de confidentialité et de performances.

Une protection antivirus pour tous vos fichiers

Déjà plébiscité par des millions d’utilisateurs, le système antivirus d’Avira vous assure une protection efficace contre les ransomwares, les logiciels publicitaires, les logiciels espions, le piratage, le phishing, les rootkits, les chevaux de Troie, les virus et tous les programmes malveillants qui pourraient menacer la stabilité et le bon fonctionnement de votre ordinateur. Avira Free Security bloque aujourd’hui plus de 15 millions de sites malveillants et 8 millions de tentatives de phishing chaque mois.

Bien plus qu’un antivirus

Mais Avira Free Security va encore plus loin et vous propose des fonctionnalités complémentaires avancées pour renforcer la sécurité de vos données personnelles, de vos logiciels, de votre activité en ligne et même de votre réseau personnel.

Une protection pour votre navigateur

L’outil Browser Safety intègre une extension pour votre navigateur web, qui assure en toute discrétion, la sécurité de votre navigation et de votre vie privée. Pour ce faire, le module complémentaire détecte et bloque les publicités intempestives, les tentatives de phishing et les sites suspects qui pourraient pirater votre navigateur.

Browser Safety détecte même les programmes indésirables que vous auriez pu télécharger.

Bien entendu, chaque fonctionnalité peut être activée ou désactivée individuellement afin de s’adapter à vos besoins réels.

Maintenir à jour vos logiciels et pilotes

Avira Free Security est également relié à l’outil d’analyse Avira Software Updater. Cet outil de mise à jour de vos logiciels installés et de vos drivers est indispensable non seulement pour optimiser les performances de votre PC, mais aussi pour éviter les failles de sécurité, véritable portes ouvertes aux pirates informatiques.

Confidentialité en ligne

Nettoyer son ordinateur, c’est bien, mais anticiper et prévenir les menaces avant même qu’elles n’atteignent vos fichiers, c’est encore mieux. Pour cela, Avira Free Security met à votre disposition des outils de confidentialité pour votre activité en ligne.

Un VPN pour crypter votre navigation

Un service VPN (Virtual Private Network) vous propose de vous connecter à Internet de manière anonyme, et de crypter de bout en bout votre activité sur le web. Sites internet de streaming, connexion sécurisée, téléchargement de fichiers Torrent, réseaux sociaux, vous avez accès à tout en affichant un profil masqué. Aucune trace de votre activité sur Internet n’est conservée, et l’historique des sites visités n’est jamais enregistré.

Un gestionnaire de mots de passe

Parmi les outils de confidentialité proposés par Avira Free Security, il ne faut pas oublier le gestionnaire de mots de passe. Très utile non seulement pour rassembler et stocker dans un coffre-fort numérique tous les identifiants de connexion à vos sites préférés, Password Manager vous permet également de générer des mots de passe forts, difficile à déchiffrer pour les hackers.

Autre atout de Password Manager : il détecte et remplit automatique les champs de connexion et vous évite ainsi non seulement de mémoriser tous vos mots de passe mais aussi de devoir les saisir sur votre clavier. Les logiciels espions ne pourront donc pas enregistrer votre saisie pour vous voler votre mot de passe et pirater vos comptes en ligne.

Et la longue liste des fonctionnalités d’Avira Free Security ne s’arrête pas là !

Optimisation de votre PC

En effet, une fois la protection et la sécurité de votre ordinateur assurées, il ne faut pas négliger son nettoyage avec des outils d’optimisation rapides et simples à utiliser.

En un seul clic, Avira System Speedup libère de l’espace disque en supprimant les fichiers inutiles et en nettoyant les erreurs de registre. Intégré à Avira Free Security, ce nettoyeur gratuit propose également un optimiseur de démarrage qui priorise les applications au démarrage et ne lance que les programmes indispensables. Vous gagnez ainsi un temps précieux au démarrage et vous optimisez les ressources pour toutes vos activités numériques.

Des tarifs dégressifs pour profiter d’une protection illimitée

Pour aller encore plus loin et profiter d’encore plus de protection, Avira propose une version Prime de sa suite de sécurité Avira Free Security. Elle comporte notamment un VPN illimité (quand la version Free est limitée à 500 Mo par mois), plus de 30 outils d’optimisation haut de gamme, une protection de vos smartphones et un module de mise à jour automatique des logiciels et des drivers.

Pour profiter de la solution de protection ultime, Avira Prime, l’éditeur vous propose de bénéficier de ses tarifs dégressifs selon la durée de votre abonnement, disponibles pour 5 appareils.

9.95€ pour 1 mois

99.95€ pour 1 an

189.95€ pour 2 ans

279.95€ pour 3 ans

Avira propose également des abonnements pour 25 appareils allant de 12.95€ pour 1 mois, à 359.95€ pour 3 ans.

Premiers pas avec Avira Free Security

Avec toutes ces fonctionnalités, Avira Free Security reste très facile à appréhender et à prendre en main.

Après avoir téléchargé Avira Free Security, l’installation ne prendra que quelques minutes. Aucune information de configuration ne vous sera demandée. Tout est automatisé, et donc facilement accessible à tous les utilisateurs, même ceux disposant de peu de notions en informatique.

Vous remarquerez la nouvelle interface intuitive et ergonomique qui vous propose dans le menu latéral de droite, des icônes représentant les grandes catégories de cette suite de sécurité :

Sécurité

Confidentialité

Performances

A partir du premier menu Statut, vous pouvez lancer le Scan intelligent qui analysera en profondeur tous vos fichiers.

Selon l’ordinateur, les fichiers et les problèmes rencontrés, l’analyse peut être plus ou moins longue. Avira Free Security vous permet de suivre l’évolution de l’analyse des fichiers.

Une fois cette analyse achevée, un rapport sera édité, répertoriant les différents problèmes potentiels rencontrés.

Pour chaque élément, vous pourrez rentrer dans les détails et visualiser les virus mis en quarantaine, les logiciels obsolètes, les failles de sécurité qui pourraient mettre vos données personnelles à la merci des logiciels espions, ou encore les fichiers inutiles qui encombrent votre PC.

Avira Free Security vous invite ensuite à adopter la meilleure solution à chaque problème. Pour les virus, les erreurs de registre et l’optimisation des performances de votre système, Avira Free Security s’occupe de tout et vous n’avez qu’à cliquer sur « Résoudre les problèmes » pour qu’ils soient résolus. En revanche, pour les logiciels installés à mettre à jour, il vous faudra le faire manuellement, car le système automatique n’est proposé que dans la version Prime.

Cet article est une publication sponsorisée par Avira.