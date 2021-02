Backbeat Pro 5100 : 100 € de réduction sur les écouteurs sans fil de Plantronics

La Fnac propose une offre très intéressante de plus de 50% de réduction sur les écouteurs Plantronics Backbeat Pro 5100 Noir. Le prix passe de 179,99 € à 79,99 € soit une incroyable réduction de 100 €.

Ecouteurs Plantronics Blackbeat Pro 5100 remise exceptionnelle de 50 % chez La Fnac

Plus réputée pour ses casques, la marque s’est lancée dans les écouteurs sans fil avec les Plantronics Blackbeat Pro 5100. Ils ont de nombreux atouts comme une bonne ergonomie, une autonomie correcte ou encore une bonne extension dans les extrêmes basses et les extrêmes aigus. Cependant ils ont aussi des axes d’amélioration comme le rendu sonore qui manque de douceur, des écouteurs qui ne seront pas adaptés aux plus petites oreilles ou encore le manque d’indicateur concernant la batterie.

Ils ne sont certes pas parfaits, mais à noter que le prix reste attrayant grâce à cette belle offre de La Fnac. En effet pour 79,99 € au lieu de 179,99 € vous pourrez tester par vous-même les écouteurs sans fil True Wireless Plantronics Blackbeat Pro 5100. Un prix accessible grâce à une belle réduction de 100 € qui vous permettra de découvrir ce type de produit et peut-être l’envie d’investir par la suite dans des écouteurs sans fil plus performants, mais plus onéreux forcément. Pour cela, vous pourrez prendre connaissance de notre comparatif des meilleurs True Wireless et ainsi faire votre achat sans vous tromper.