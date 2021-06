Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à moins de 20 €

Les balances traditionnelles vous semblent obsolètes ? C’est le moment de profiter de cette offre pour acheter cette balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. En effet, elle passe de 34,99 € à 19,99 € soit une belle réduction de 43 %.

Balance connectée Xiaomi à seulement 19,99 € chez Amazon

Grâce à la balance connectée, vous allez pouvoir connaître bien évidemment votre poids, mais également votre état de santé général. En effet, en plus de savoir combien vous peser vous aurez accès à 13 statistiques du corps comme la taille, la masse musculaire, la masse osseuse, l’IMC, le taux de graisse viscérale ou encore le taux de graisse corporelle. Pour accéder à toutes ces informations, il faudra utiliser l’application Mi Fit via votre smartphone. Grâce à elle, vous pourrez effectuer votre suivi régulier afin de constater le résultat de vos efforts fournis.

La balance est donc simple d’utilisation, elle possède un design épuré, l’application est claire et pratique à utiliser. Le points faible se situe au niveau de la connexion, en effet la balance se connecte au smartphone uniquement via le Bluetooth et non avec le Wifi.

La livraison vous sera offerte que ce soit pour un retrait en point relais ou pour un envoi à votre domicile.