Baldur’s Gate 3 : L’accès anticipé devrait être disponible dès ce mois d’août

C’est durant l’E3 2019 que Larian Studios avait officialisé le développement de Baldur’s Gate 3. Dans le communiqué publié ce samedi 13 juin, le studio belge de jeux vidéo a annoncé que cet accès anticipé n’est qu’à titre indicatif et non définitif. Tout dépendra des conséquences de la crise de la COVID-19, puisque cette situation rend difficiles les conditions de travail des développeurs. Ces derniers se réservent ainsi le droit de repousser l’accès anticipé s’ils considèrent qu’il est trop tôt.

Crédit : Larian Studios

Une version praticable par les joueurs avant la version finale

Swen Vincke, le président de Larian Studios précise dans son communiqué que cet accès anticipé qui sera loin de la version finale est une façon de permettre aux joueurs de tester une version praticable. Cela permettra à ces utlisateurs de tester et partager leur expérience de jeu avec les développeurs de Baldur’s Gate 3. Une bonne manière d’améliorer le titre pour obtenir une version finale idéale, notamment dans les combats ou les mouvements de caméra.

Pour apporter plus de précision sur cette version anticipée de Baldur’s Gate 3, Larian Studios prévoit une présentation plus complète du gameplay en direct sur Twitch ce 18 juin. Au cours de cette partie en direct, vous pourrez voir le joueur descendre dans les ténèbres ou assassiner le gobelin Dror Ragzlin. Cette partie diffusée en direct sera accessible sur la page officielle des jeux de Donjons et Dragons twitch.tv/dnd.

Vingt ans après Baldur’s Gate II : The Throne of Bhaal

Les fans de Baldur’s Gate auront donc dû attendre près de vingt ans après Baldur’s Gate II : The Throne of Bhaal pour pouvoir jouer au troisième opus de la licence. Ils auront l’occasion de tester toutes les nouveautés visuelles et graphiques de ce scénario prévu pour partir dans de longues aventures au milieu de mondes mystiques.

Source : LRM ONLINE