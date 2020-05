Ball and Chain : Netflix adapterait le comics avec Dwayne Johnson et Emily Blunt au casting

Dwayne Johnson et Emily Blunt sont au casting de Ball and Chain, adaptation d’un comics de 1999.

Dwayne Johnson et Emily Blunt au casting de Ball and Chain – Crédit : Walt Disney Pictures

Dwayne Johnson et Emily Blunt se retrouveront après Jungle Cruise, initialement prévu pour juillet 2020, mais qui sera finalement reporté à 2021.

Deadline explique que les acteurs seront à l’affiche de l’adaptation de Ball and Chain, comics imaginé par Scott Lobdell. Netflix serait d’ailleurs très intéressé par les droits de distribution de cette adaptation.

Marvel, DC Comics : les 20 films de super-héros qui sortiront avant 2023

Une comédie romantique super-héroïque

Ball and Chain est un comics né en 1999. Une comédie romantique mâtinée de super-pouvoirs dans laquelle Edgar et Mallory Bolson, couple à la dérive, acquièrent des pouvoirs super-héroïques après le passage d’une météorite. Seul hic, ils ne peuvent utiliser ces pouvoirs que lorsque les tensions sont apaisées. Edgar et Mallory doivent donc mettre leurs différends de côté pour travailler ensemble et espérer sauver leur relation au passage. Le pitch idéal d’une comédie romantique super-héroïque avec Dwayne Johnson et Emily Blunt au casting.

Super-héros : quel est le film préféré des Français ?

Le scénario de Ball and Chain sera écrit par Emily V. Gordon, connue pour son travail d’écriture pour The Big Sick. Le film est produit par Kevin Misher (Le Roi Scorpion) et Seven Bucks, également producteur de Black Adam, DC Comics mettant en scène Dwayne Johnson dans le rôle de l’ennemi de Shazam. Les deux hommes ont également collaboré sur Jumanji et Jungle Cruise, dans lequel The Rock partage déjà l’écran avec Emily Blunt.

Ball and Chain – Crédits : Homage Comics

Netflix souhaite distribuer Ball and Chain

Alors qu’aucun réalisateur n’a été annoncé pour cette adaptation de Ball and Chain, une société se montre intéressée par la distribution : Netflix. Le leader de la SVOD se doterait d’un programme fort pour son catalogue en mettant la main sur le film.

Face à la pandémie de Covid-19, il faudra attendre plusieurs semaines avant de découvrir de nouvelles informations sur cette adaptation. Une adaptation bienvenue d’un comics méconnu du grand public.

Source : Hollywood Reporter