Batgirl : découvrez les premières images de Michael Keaton en Batman

C’est certainement l’un des projets les plus attendus de l’année. Batgirl poursuit actuellement son tournage en Ecosse et de nombreuses indiscrétions commencent à envahir la toile. Si nous avions pu découvrir il y a quelques semaines le costumes de la justicière, ce sont des nouvelles images « chocs » qui nous parviennent aujourd’hui. Comme tout le monde le sait, Keaton va faire son grand retour dans la peau de l’homme chauve-souris. Les premières images sont là, dévoilant le comédien en plein tournage. Trente ans après laissé la Batmobil au parking, l’acteur enfile une nouvelle fois la combinaison, pour le plus grand plaisir des fans.

Keaton reprend du service ! – Crédit : Warner Bros / Polygram

Keaton semble ne rien avoir perdu de sa superbe. Et ce retour s’annonce déjà comme l’événement de l’année. En tout cas les fans, eux, ne cachent plus leur impatience manifeste.

Batman version Keaton est de retour !

Si la nouvelle avait été confirmée en décembre dernier, il est forcement « émouvant » de voir ce retour se concrétiser pour de bon. Il ne faut pas oublier que Keaton a ouvert, à l’époque, une nouvelle ère de modernité pour le personnage. Malgré le succès des deux opus, le comédien a préféré par la suite quitter la franchise. En effet, ce dernier n’a jamais caché ses désaccords artistiques avec le réalisateur Joël Schumacher. Le voici donc fin prêt à reprendre du service, malgré le poids des années et un âge plus avancé.

Une photo « volée » du tournage – Crédit : Twitter @Batgirlfilmnews

Pour le moment, peu d’informations ont filtré sur la relation qu’entretiendront Batgirl et Batman dans ce nouveau projet. Impossible de savoir si Keaton fera une simple apparition ou disposera d’un rôle plus conséquent. Mais ce retour en force à le mérite d’être là et c’est déjà suffisant pour les amoureux du genre. Pour en savoir plus, il faudra attendre la sortie du film sur HBO Max dans quelques mois.

Avec Batgirl, la Warner espère bien frapper un coup fort et mettre à mal ses concurrents. Espérons que le résultat sera à la hauteur de l’attente populaire. Sinon, la justicière risque bien de se prendre les pieds dans sa cape.

A lire aussi – Batgirl intégrera un personnage (et une actrice) transgenre, une première pour DC

Source : CBR