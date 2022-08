Batgirl : le film devait rendre hommage à Michelle Pfeiffer

C’était « la » production attendue comme le messie pour les fans du monde entier. Pourtant, Batgirl ne verra jamais le jour. Si les raisons restent encore obscures quant à cette annulation, les spéculations continuent d’aller bon train. Certains parlent d’un naufrage cinématographique, d’autres mettent en cause les mauvaises séances « tests » organisées par la Warner. Dommage car, sur le papier, Batgirl semblait plein de promesses. L’équipe créative souhaitait d’ailleurs rendre hommage aux comédiens s’étant illustrés dans la franchise Batman dans les années 90.

Batgirl : un hommage à Pfeiffer caché dans le film – Crédit : Warner Bros

Outre le retour de Keaton dans la peau de la chauve-souris, le film devait faire un clin d’œil appuyé à l’inoubliable performance de Pfeiffer en Catwoman. Un hommage volontaire de longue date, mais que les fans ne pourront jamais découvrir !

Batgirl : un hommage à la franchise Batman « raté »

C’est Matthew Belloni qui a tout dévoilé lors d’un récent podcast consacré à ce sujet brûlant. Selon lui, la production avait tourné des images dans lesquelles on peut apercevoir très distinctement le masque original de Catwoman porté par Pfeiffer. Beaucoup ont alors pensé que la comédienne allait apparaître, même furtivement dans le long-métrage. Mais il n’en est rien. Les fans ont alors crié au scandale, jugeant ce clin d’œil risible. Cette révélation n’aura eu pour seul impact que de relancer les débats enflammés sur l’annulation du film.

Batgirl ne verra donc jamais le jour. Pour l’heure, la Warner persiste et signe : le film ne bénéficiera même pas d’une sortie en streaming limitée dans le temps. C’est donc à la poubelle que finira ce projet qui aura fait couler beaucoup d’encre. Une décision jugée inacceptable par les fans et les professionnels, si on en juge par la budget astronomique alloué au film. D’autres continuent de saluer cette décision difficile, ayant peur de voir un projet bien plus décevant encore que les dernières productions DC.

C’est donc un hommage avorté. Dommage, lorsque l’on sait à quel point la prestation de Pfeiffer reste iconique pour beaucoup. Le masque en latex de l’héroïne bad-ass risque donc encore de dormir dans les archives des studios pour de longues années !

Source : Screenrant