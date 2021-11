Batgirl : le tournage du projet HBO Max est sur le point de démarrer

Le projet Batgirl se concrétise enfin ! Annoncé de longue date, ce nouveau long-métrage sera exclusivement disponible sur HBO max, courant 2022. Côté réalisation, on retrouvera le tandem Arbi et Fallah. Les deux réalisateurs sont également aux manettes de la série Mrs Marvel pour Disney+. Pour le scénario, c’est Christina Hodson, à qui on doit déjà Birds of Prey, qui aura la lourde tâche de donner vie à la super-héroïne. Pour l’heure, peu de détails ont filtré sur le contenu même du film et son arc narratif. Mais bonne nouvelle : le tournage devrait normalement débuter dans les prochains jours.

Batgirl débarque bientôt sur HBO MAX ! – Crédit : DC Comics

Cette information a été confirmée par Adil El Arbi lui-même. C’est la comédienne Leslie Grace qui enfilera la cape de Batgirl, après s’être faite remarquée dans le film musical In the Heights l’été dernier. L’actrice semble donc avoir les faveurs de la Warner !

Batgirl : le clap de lancement est proche

Ce projet enthousiasmant marquera également le retour de JK Simmons dans la peau du commissaire Gordon, après un passage réussi dans le Justice League de Snyder. Il se murmure également que Batman sera de la partie, mais on ne sait pas encore s’il s’agira de la version Affleck ou Keaton. Sauf si l’équipe créative décide de surprendre le public en introduisant un nouveau comédien pour camper le super-héros iconique. Mais c’est surtout le grand retour de Brendan Fraser qui attise toutes les curiosités. En effet, le comédien a été choisi pour être LE super-méchant de cette nouvelle production, après une longue traversée du désert.

C’est lors d’une récente conférence de presse que Adil El Arbi a confirmé le démarrage des hostilités. Le co-réalisateur s’est d’ailleurs empressé de partager la nouvelle sur les réseaux sociaux, suscitant l’enthousiasme des fans. Mais on n’en saura malheureusement pas davantage pour le moment. Forte de son succès version bande-dessinée, Batgirl devrait logiquement séduire un large public. Si le projet tient évidemment toutes ses promesses.

De nombreuses exclusivités devraient être partagées dans les prochains jours. Alors restez à l’affût car Batgirl promet d’ores et déjà d’être un GRAND film !

