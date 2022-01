Batgirl : Leslie Grace dévoile son look de super-héroïne sur les réseaux sociaux

2022 rimera plus que jamais avec supers-héros. Parmi les projets très attendus, il y a évidemment Batgirl sur HBO Max. Ce film suscite déjà toutes les spéculations. En effet, le personnage n’est plus apparu à l’écran depuis 1997 dans Batman & Robin. A l’époque, c’est la comédienne Alicia Silverstone qui avait eu la lourde de tâche de porter ce rôle. Après 20 ans d’attente, la super-héroïne a enfin le droit à son propre aventure « solo ». Bien loin de la noirceur assumée des derniers Batman, ce projet promet de prendre un virage à 360 degrés. Et c’est l’actrice Leslie Grace qui porte toute cette ambition sur ses épaules.

Premier aperçu de Leslie Grace en Batgirl – Crédit : HBO MAX

Pour faire patienter les fans, Grace vient tout juste de publier un aperçu exclusif de son look. Aussi sexy que Catwoman, cette nouvelle apparence promet déjà de faire des émules.

Batgirl : un look explosif pour Leslie Grace

Batgirl, alias Barbara Gordon, arbore un look assumé et moderne. Combinaison en cuir bleu électrique et insigne doré : on est bien loin de la sobriété de Batman. L’héroïne semble donc vouloir qu’on la remarque. Connue pour être la fille du commissaire Gordon, Barbara devrait donc partager de nombreuses scènes avec son flic de père. Dans les comics sources, ce dernier ne connaît pas la double vie de sa fille. Mais le scénario préparé par HBO semble avoir modifié ce « détail » pour permettre une plus large interaction entre ces deux-là.

Reste maintenant à savoir si le public adhérera ou non. Cette année, pandémie ou pas, la Warner compte bien lancer de nombreux projets. Ainsi le studio a récemment officialisé la mise en chantier de Blue Beetle dans le cadre du DCEU. Si Batgirl connaît un succès conséquent, le film pourrait connaître une suite. Le DCEU veut continuer à résister face à Marvel et compte bien multiplier les nouvelles adaptations.

Encore quelques mois de patience avant de découvrir le résultat. Mais Batgirl semble augurer un tournant intéressant dans le DCEU, après quelques échecs et pas mal de grosses déceptions.

