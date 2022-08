Batgirl : Michael Keaton en Batman dévoilé par une image inédite

Michael Keaton joue de nouveau Batman – Crédit : Warner Bros.

C’est une nouvelle que personne n’a vu venir. La Warner, désormais absorbée par Discovery, annule plusieurs projets suite à une restructuration. Quasiment terminé, Batgirl a été mis à la poubelle pour des raisons à la fois officielles et officieuses. Il se murmure même que Supergirl pourrait connaître le même destin. Et il semblerait que les réalisateurs de Batgirl, Adil El Arbi et Bilall Fallah, cherchent à faire monter la température chez les fans. Le premier cité dévoile une photo de Michael Keaton en costume de Batman sur Instagram.

Un premier aperçu du costume de Michael Keaton au complet

Une photo de Michael Keaton en Batman dévoilé par l’un des réalisateurs – Crédit : Adil El Arbi

Adil El Arbi et Bilall Fallah cherchent-ils à faire une Zack Snyder’s Justice League, qui n’est pas la version officielle selon la Warner ? Car sur Instagram, après l’annulation de Batgirl, le duo vient de dévoiler une photo pour le moins… intéressante. Suffisamment pour faire monter la hype chez les fans.

On découvre une image avec Leslie Grace dans le costume de Batgirl, Adil El Arbi au centre et Michael Keaton en Batman sur la droite ! De quoi découvrir un peu mieux le costume présenté dans le teaser de The Flash. Rappelons que la communauté attend avec hâte le retour de l’acteur dans la peau de Bruce Wayne. Un comeback plusieurs années après les films de Tim Burton.

Il y a fort à parier que l’annulation de Batgirl a été un motif suffisant pour dévoiler cette photo de Michael Keaton en costume. DC Comics cherche au maximum à garder la surprise autour de ce retour. Une surprise « gâchée » par l’image. Mais que les fans se rassurent. L’homme revient dans The Flash qui n’a pas été annulé. La Warner renouvelle même sa confiance envers ce projet malgré les déboires qui entourent la star Ezra Miller.

Adil El Arbi et Bilall Fallah vont-ils réussir à créer une grosse hype poussant la Warner à changer d’avis ? Pour le moment, la major se refuse même à une sortie sur en ligne.

