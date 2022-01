Batgirl intégrera un personnage (et une actrice) transgenre, une première pour DC

Leslie Grace affublée du costume de Batgirl – Crédit : HBO MAX

Le tournage de Batgirl a enfin démarré sous la houlette d’Adil El Arbi et Bilall Fallah. C’est Leslie Grace qui aura la responsabilité de camper le rôle de la super-héroïne. Et nous venons d’apprendre qu’elle donnera la réplique à l’actrice transgenre Ivory Aquino. Celle-ci prêtera ses traits à Alysia Yeoh, la colocataire et la meilleure amie de Batgirl. Il s’agira du premier personnage transgenre apparaissant dans l’univers cinématographique DC.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice philippino-américaine apparaît devant la caméra. Elle avait notamment déjà incarné l’activiste transgenre Cecilia Chung dans la mini-série When We Rise sortie en 2017. Interrogée par NBC News à l’époque, elle avait notamment déclaré : « J’espère vraiment que c’est le début de quelque chose – c’est un pas vers une plus grande visibilité pour la communauté ». « Dès que je suis née, j’ai toujours été une fille ; j’ai juste été assignée différemment à la naissance », avait-elle en outre précisé.

Ivory Aquino jouera le rôle de la meilleure amie de Batgirl

Précisons que Alysia Yeoh est apparue pour la première fois en 2011 dans un numéro de Batgirl écrit par Gail Simone et dessiné par Ardian Syaf. Elle emménage avec Barbare Gordon lorsque cette dernière décide de quitter le domicile de son père qui n’est autre que le célèbre commissaire Gordon. Peintre le jour, elle travaille dans un bar la nuit venue. On est curieux de savoir comment elle sera dépeinte dans le film. De son côté, Leslie Grace a déjà dévoilé sa tenue bleu électrique de Batgirl.

Outre les deux actrices, on retrouvera un casting solide dans le long-métrage censé sortir en 2022 sur HBO Max. Michael Keaton retrouvera notamment son rôle de Bruce Wayne/Batman. J.K. Simmons se chargera quant à lui d’incarner James Gordon. Un rôle qu’il campait déjà dans Justice League. Enfin, Brendan Fraser sera le grand antagoniste du film Batgirl : Garfield Lynns alias Firefly.

Source : Variety