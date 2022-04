Batgirl : pourquoi Brendan Fraser est devenu un « mentor » pour Leslie Grace ?

Parmi les projets les plus attendus de l’année, Batgirl tient une place de choix et pour cause ! Repoussé à de nombreuses reprises, ce film enthousiasmant voit enfin le jour. Et ce dernier réserve déjà de belles surprises. Outre le retour de Mickael Keaton sous la cape de Batman, la production signe le grand « come-back » de Brendan Fraser, après une longue traversée du désert. D’ailleurs, le comédien n’a pas hésité à mettre à profit sa grande expérience en matière de films d’action. Un avantage qui semble avoir comblé sa partenaire, Leslie Grace, qui interprète le rôle titre.

Batgirl : Leslie Grace redevable à Brendan Fraser – Crédit : HBO MAX

Dans Variety, la comédienne se confie sur le sujet. Elle évoque la chance incroyable d’avoir trouvé en Fraser un mentor attentionné et à l’écoute, l’aidant à surmonter toutes ses difficultés.

Batgirl : Fraser et Grace, un duo prometteur

« Ce fut une expérience d’apprentissage incroyable. C’est une chance d’avoir un vétéran comme Brendan Fraser sur un tournage, de pouvoir s’imprégner de son savoir. Mais c’est en même temps difficile, car c’est le méchant de l’histoire, et je ne peux pas montrer que je l’aime à l’écran. En plus, c’est un énorme ours en peluche. C’est certainement la personne la plus gentille que j’ai pu rencontrer. Vous ne pouvez pas improviser car il sait tout faire » témoigne ainsi la comédienne.

Visiblement, les deux acteurs semblent avoir construit une belle complicité tout au long du tournage. Reste à savoir si le résultat sera désormais à la hauteur de l’attente populaire. La Warner joue gros avec ce nouveau projet et espère mettre à mal son concurrent favori, Marvel. C’est le public qui en sera seul juge mais cette production vitaminée risque bien de faire mal.

Encore quelques mois de patience avant de découvrir le résultat final. Mais quoi qu’il en soit, Batgirl devrait susciter la curiosité et obtenir de très bons résultats ! Affaire à suivre.

Source : Screenrant