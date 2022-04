Batman, Assassin’s Creed… Les figurines connectées Lumibowls renferment des surprises

Les Lumibowls sont à mi-chemin entre la figurine de collection et le NFT. En les scannant, il est possible d’avoir accès à du contenu supplémentaire. Et si vous avez de la chance, vous tomberez sur des surprises rares.

Les Lumibowls – Crédit : Lumiheart

Les Lumibowls sont des figurines de collection qui ont la particularité d’avoir une seconde vie numérique. Elles sont ainsi propulsées par une puce NFC ce qui permet à leurs détenteurs de les scanner avec leur smartphone via une application. Une fois chose faite, la figurine révèle ses secrets. Et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.

Parmi les lots possibles, vous pouvez bénéficier d’un code pour un jeu vidéo, un bon d’achat, voire un fond d’écran. Du contenu additionnel sur le personnage représenté par votre figurine ou son thème est également accessible.

Et les plus vernis auront le droit à des cadeaux encore plus premium. « Certaines surprises, les WTF (What The Fun), rares et très exclusives, vont faire chavirer le cœur des fans qui auront la chance de les obtenir », promet Lumiheart. Qui plus est, du nouveau contenu sera proposé aux utilisateurs au fil de l’eau (des informations sur le thème de la figurine ou même d’autres dotations).

Lumibowls : du contenu supplémentaire au petit bonheur la chance

C’est tout l’intérêt de ces objets de colection. Outre leur capacité à embellir un intérieur, on ne sait pas ce qu’ils nous réservent comme surprises avant de les scanner. Au lancement, on pouvait mettre la main sur 13 Lumibowls basés sur l’univers DC Comics (Batman, Superman, Harley Quinn, Wonder Woman) mais aussi sur l’équipe de France de football, la Team Vitality, Assassin’s Creed ou encore la NASA.

Et cette collection déjà bien fournie a été agrémentée dans la foulée de deux figurines faisant la part belle aux vidéastes Inoxtag et Michou. Les deux influenceurs ont d’ailleurs participé le 6 avril à une séance de dédicaces à la Fnac des Champs-Élysées pour attirer l’attention sur les Lumibowls.

Merci à tous d'être venu c'était incroyable 🔥 On espère que vous vous êtes régalé !

Merci @Michoucroute_ et @inoxtag vous êtes les boss 💪🏻 pic.twitter.com/umutZogSEe — Lumibowl (@lumibowl) April 6, 2022

Fabriquées à la main, ces figurines en résine de 4,5 centimètres de diamètre sont vendues exclusivement à la Fnac au prix de 12,99 euros.