Batman : Keanu Reeves rêve d’incarner le rôle dans un film en live-action

Après Pattinson, Keanu Reeves campera-t-il un jour le rôle de Batman dans un film en live-action ? Si rien n’est impossible, l’acteur canadien, lui, se dit plus qu’enthousiaste à l’idée d’enfiler le costume.

Keanu Reeves © Daniel Jackson

Keanu Reeves a révélé dans une interview à Extra (voir ci-dessous) qu’il rêverait de camper le rôle de Batman dans un film en live-action. L’acteur, qui vient tout juste de prêter sa voix au chevalier noir dans le film Krypto super-chien (DC League of Super-Pets en VO) de Jared Stern et Sam Levine, reviendra l’année prochaine dans John Wick: Chapter 4 de Chad Stahelski. Il avait en outre repris son rôle de Neo dans Matrix Resurrections, quatrième volet de la saga aux côtés de Carrie-Anne Moss.

Keanu Reeves campant le rôle de Batman ? L’acteur en rêve

« Cela a toujours été un rêve, mais pour l’instant, c’est [Robert] Pattinson qui a le rôle, et ça lui convient à merveille » a déclaré Kenu Reeves dans l’interview. « Peut-être un jour qui sait, en cours de route. Certainement quand ils auront besoin d’un Batman plus âgé » a-t-il indiqué, en souriant.

S’imaginer Keanu Reeves dans le rôle de Batman n’est pas si invraisemblable. Après tout, plusieurs acteurs éclectiques se sont déjà succédé sous la cape du chevalier noir : Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, David Mazouz, Ben Affleck et plus récemment donc, Robert Pattinson.

Attendu le 27 juillet 2022 dans nos salles obscures, le film Krypto super-chien affiche un casting étoilé : en plus de Reeves, on retrouvera Dwayne Johnson en tant que chien de Superman (Krypto), John Krasinski en tant que Superman, mais aussi Kevin Hart, Diego Luna, Natasha Lyonne, Kate McKinnon, Ben Schwartz, Jemaine Clement, Olivia Wilde, Jameela Jamil, Daveed Diggs et Vanessa Byer.

Dwayne Johnson entrera également dans la peau d’un super-héros cette année puisqu’il incarnera Black Adam dans le prochain film du même nom, dont la sortie est annoncée plus tard cette année, le 21 octobre. En attendant, consultez notre guide de tous les films de super-héros à venir avant 2024.