Batman v Superman aurait dû sortir en 2000 avec une histoire bien différente

Avant d’être le film de Zack Snyder en 2016, Batman v Superman était un projet dans les cartons de la Warner Bros au début des années 2000. Un projet sur lequel est revenu l’un des scénaristes, livrant les détails du synopsis. Le long-métrage devait être sombre et mettre en scène deux stars du Septième art.

Un long-métrage sombre avec Jude Law et Colin Farrell

C’est au début des années 2000 que Akiva Goldsman, scénariste des décriés Batman et Robin et Batman Forever, avait déjà imaginé un Batman vs Superman. La Warner Bros avait pensé à Jude Law dans le rôle de Superman et Colin Farrell dans celui du Chevalier Noir – ce dernier incarnera, dans le Batman de Matt Reeves, Le Pingouin. Wolfgang Petersen, réalisateur de Troie, devait être à la direction. En interview pour Collider, Akiva Goldsman explique que le film devait s’ouvrir sur les funérailles d’Alfred, le majordome de Bruce Wayne. Le milliardaire avait décidé de raccrocher le costume après être tombé amoureux. Mais l’homme devait être brisé après l’assassinat de sa femme par le Joker, le poussant à redevenir Batman. Le scénariste explique qu’il s’agissait “d’une époque où on pouvait encore écrire un scénario du genre”. mais qu’il était ensuite compliqué de produire un tel projet. Si ce projet a été avorté, c’est notamment parce que “les attentes du public, du studio ou du réalisateur ne correspondaient pas à la façon dont les idées avaient été couchées sur papier”.

Le Chevalier Noir reviendra en 2021

Batman, malgré la fin de l’arc développé par Zack Snyder, reviendra sous forme de « reboot » en octobre 2021. Un long-métrage, appelé The Batman et réalisé par Matt Reeves (Cloverfield), mettant en scène Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Un milliardaire encore jeune et loin d’être le Chevalier Noir aperçu dans les films de Zack Snyder, Christopher Nolan et Tim Burton. Le film devrait, d’après les premières informations, prendre une tournure polar avec un Batman détective.

