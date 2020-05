Batwoman saison 2 : Ruby Rose quitte la serie, la production doit trouver une nouvelle Kate Kane

Coup de théâtre au sein de la série DC Batwoman. L’actrice Ruby Rose, qui incarne l’héroïne du show, a pris la décision d’abandonner son rôle. Les équipes de production sont donc à la recherche d’un nouveau visage pour interpréter Kate Kane, alias Batwoman.

Ruby Rose a fait ses débuts dans l’univers DC dans les crossovers Elseworlds en 2018 et Crisis on Infinite Earths diffusé en décembre et janvier derniers. Dans le communiqué officiel annonçant son départ, Ruby Rose ne dévoile pas les raisons qui l’ont poussé à quitter la série Batwoman. L’actrice s’en tient à de simples remerciements : « Je suis plus que reconnaissante envers Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries, non seulement pour m’avoir donnée cette opportunité incroyable, mais aussi pour m’avoir accueilli dans l’univers DC qu’ils ont si bien créé. ».

L’équipe de Batwoman cherche une nouvele Kate Kane

Certaines sources affirment que la décision de Rose serait liée à une grave blessure au dos que l’actrice a subie lors du tournage d’une cascade de la saison 1. Mais d’autres médias démentent ces théories. Quelle que soit la raison, Warner Bros. Television et la chaîne The CW ne semblent pas fâchés, et ont eux aussi remercié Ruby Rose pour « sa contribution au succès de la première saison. ».

La série ayant déjà été renouvelée pour une saison 2, les studios recherchent activement une remplaçante à Ruby Rose. La nouvelle actrice qui incarnera Kate Kane sera elle aussi membre de la communauté LGBT, a déclaré la production. Batwoman est la première série de super-héros mettant en scène une héroïne lesbienne. La première saison de 20 épisodes, dont la diffusion vient à peine de s’achever, a reçu un accueil plutôt positif du public. La saison 2 de Batwoman est prévue pour janvier 2021. Les autres membres principaux du casting devraient tous être de retour.

