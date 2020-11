Bbox Smart TV : une TV Samsung à 29€ avec Bouygues Telecom

Vous aimeriez avoir une Smart TV, mais vous n’avez pas les moyens de dépenser des centaines d’euros ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé l’offre qui répondra à tous vos besoins : l’offre Bbox Smart TV avec la fibre de Bouygues Telecom. En souscrivant cette dernière pour 39,99€, vous pouvez en effet profiter d’une Smart TV Samsung 50 pouces pour seulement 29€ au lieu de 499€. Vous économisez ainsi 479€ sur votre Smart TV. C’est probablement du jamais vu pour une TV à ce prix !

Profitez de l’excellence à prix cassé avec la Smart TV Samsung à 29€ chez Bouygues Telecom

Avec la Smart TV Samsung, vous pouvez profiter de toutes vos applications (Netflix, OCS, Disney+, etc.) et de tous vos contenus favoris directement sur votre TV, sans passer par un décodeur TV (grâce à l’application B.tv+ intégrée à la TV), une clé Chromecast ou encore une multitude de télécommandes compliquées. Dotée d’un Crystal Processor 4K, la Smart TV Samsung vous permet de bénéficier d’une image 4 fois plus détaillée avec des couleurs précises et variées.

Grâce à son pied ingénieux qui permet de dissimuler tous vos câbles, la Smart TV Samsung apporte également une touche de simplicité et de sobriété dans votre salon. Son design est épuré et sa forme ultra slim. Difficile de dire non à autant de qualités pour moins de 30€ !

Si la Smart TV 50 pouces ne vous convient pas, pas de problème ! Bouygues vous propose 3 autres Smart TV Samsung à un prix défiant toute concurrence avec l’offre Bbox Smart TV :

Une Smart TV Samsung 43 pouces à seulement 49€ au lieu de 399€.

au lieu de 399€. Une Smart TV Samsung 55 pouces à seulement 199€ au lieu de 599€.

au lieu de 599€. Une Smart TV Samsung 65 pouces à seulement 299€ au lieu de 799€.

Pour profiter de l’une de ces TV à prix cassé, il vous suffit simplement de souscrire l’offre Bbox Smart TV. En plus de votre TV connectée, cette offre vous fait bénéficier de la fibre Bouygues Telecom (sous réserve d’éligibilité). Mais attention ! Cette offre est à durée limitée. Alors ne perdez pas une minute et rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom pour profiter de votre Smart TV Samsung à 29€ !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.