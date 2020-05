Bébé Yoda en pleine crise d’ado dans une parodie de The Mandalorian

Bébé Yoda est méconnaissable dans cette parodie de The Mandalorian dans lequel on découvre un Teen Yoda en pleine crise d’adolescent, et un papa Mando dépassé par la situation.

The Mandalorian a apporté un peu de fraîcheur dans la galaxie Star Wars avec un nouveau personnage adorable dont les fans ne se lassent pas. On parle bien sûr de Baby Yoda, ou l’Enfant, capturé puis protégé par Din Djarin, le chasseur de primes Mandalorien. Et puisqu’il est si populaire, le personnage a déjà droit à ses parodies. Dans celle réalisée par la chaîne YouTube AOK, on découvre ainsi un Teen Yoda rebelle et en pleine crise d’ado.

Crédit : AOK / YouTube

Mando et Baby Yoda sont toujours ensemble et vivent maintenant sous le même toit. Mais l’Enfant est désormais un adolescent. Piercing, mèche noire sur le visage et maquillage gothique ont remplacé la tunique Jedi portée par Baby Yoda dans The Mandalorian. Mando a lui aussi bien changé. Hormis le casque, Din Djarin n’a plus grand-chose d’un guerrier mandalorien, et a pris de bons kilos dans le ventre.

Teen Yoda se rebelle contre Mando

Entre papa Mando et Teen Yoda, c’est la guerre. L’ado ne pense qu’à vapoter et jouer de la musique avec son groupe de hard rock baptisé « Sith Order ». Leur répétition trop bruyante agace Mando qui voudrait juste lire son journal tranquillement. Mais Teen Yoda se révolte et menace son père : « T’écouter je ne ferai pas ! ».

La vidéo de trois minutes réalisée à la manière d’une vraie sitcom est très réussie. Les fans de Star Wars et de The Mandalorian reconnaitront de nombreuses références amusantes dans le décor. Cette parodie fera également peut-être plaisir à John Favreau, le créateur de la série. Il a en effet révélé récemment qu’il ne voulait pas que Bébé Yoda soit trop mignon. Avec cette version Teen Yoda, son souhait devrait être exaucé.

La série The Mandalorian reviendra pour une deuxième saison qui devrait être diffusée à partir d’octobre prochain sur Disney+. Une troisième saison est également déjà en préparation.

Source MOVIEWEB