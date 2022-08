Belle chute de prix pour le lancement du POCO M4 5G chez AliExpress

Voir l’offre chez AliExpress

Le nouveau smartphone Poco M4 5G est à peine lancé et il est déjà à prix cassé ! En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, vous pouvez en effet vous le procurer pour seulement 178€ au lieu de 199€ grâce au code promo PDR5.

Vous n’avez jamais commandé chez AliExpress ? Pas de panique. C’est la boutique officielle Poco France qui vend le smartphone depuis le site de vente en ligne chinois. Le Poco M4 5G est ainsi expédié depuis la France et livré gratuitement en seulement 5 jours.

Le Poco M4 5G : du fun à l’infini avec une belle batterie

Sorti il y a peu, le Poco M4 5G n’a pas encore été testé par la plupart des sites comme le nôtre. Sa fiche technique annonce cependant un smartphone de haute qualité.

On remarque notamment son processeur MediaTek Dimensity 700 5G avec un affichage DynamicSwitch 90Hz pour une fluidité au top. Il peut ainsi répondre à tous vos besoins et supporter toutes les applis ! Son écran fait également mouche, surtout pour ce prix. C’est un écran FHD+ Protection Corning Gorille Glass.

Capable de tenir plus d’une journée sans coupure, il propose une batterie haute capacité de 5000mAh et la charge rapide 18W. Il peut ainsi tenir 32h en appel, 189h en lecture de musique, 22h en lecture de vidéo et 16h en navigation sur Internet.

Sorti récemment, il est compatible avec la 5G et vous permet ainsi de profiter de la vitesse du nouveau réseau mobile. Vous pouvez ainsi accéder à une vitesse de téléchargement maximale de 2,77Gbps.

Enfin, côté design, il propose des prestations haut de gamme avec un boîtier monocoque incurvé pour une prise en main confortable. Les finitions sont ondulées et résistantes aux traces de doigts. Et pour les fans de photo, le capteur arrière principal propose 13Mp avec un double objectif IA qui peut restituer vos images avec des détails exceptionnels.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.