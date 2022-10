Belle promo sur ce forfait Free 110 Go à moins de 13€/mois !

Une offre à ne pas manquer ! © Free

À la recherche d’un forfait généreux en data ? On vous conseille d’aller farfouiller du côté de chez Free qui propose une offre intéressante garantie jusqu’au 13 octobre prochain. Il s’agit de son forfait 110 Go 4G+ qui coûte 12,99 euros par mois la première année de souscription. Pour ce prix, vous disposez d’une copieuse enveloppe de données mobiles et bien sûr des appels, SMS et MMS illimités. De quoi largement couvrir vos besoins de mobinaute.

La 4G+ à moindre coût

Notez que ces services illimités sont également inclus quand vous utilisez votre forfait depuis l’Europe et les DOM. Des zones où vous disposez d’une enveloppe Internet de 12 Go en 4G. Démarche originale, le forfait se transforme automatiquement en forfait 5G au bout d’un an, passant alors à 19,99 euros, soit un tarif très convenable pour la dernière norme. Au menu : 210 Go de données mobiles, 25 Go depuis l’étranger et les appels, SMS/MMS illimités (70 destinations).

Évidemment, vous pouvez toujours résilier à tout moment si vous ne souhaitez pas basculer vers le forfait 5G, l’offre étant sans engagement.

